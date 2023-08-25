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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan ters köşe! TCMB kararı için bu yorum şaşırttı

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Ekonomist Özgür Demirtaş'tan ters köşe! TCMB kararı için bu yorum şaşırttı
Merkez Bankası faiz kararları sonrası uzmanların yorumları da merakla araştırılıyor. Özgür Demirtaş sosyal medyadan açıklama yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Ekonomi ile ilgili yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen uzman isim Özgür Demirtaş faiz kararıyla ilgili bomba yorumlarda bulundu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN FAİZ YORUMU

Geçtiğimiz gün Merkez Bankası faiz kararını 750 puan artırarak yüzde 17.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine yükseltti. Sık sık yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ekonomist Özgür Demirtaş Merkez Bankası kararını tebrik etti. Demirtaş, faiz artırım kararının doğru olduğunu ve herkesi samimi şekilde tebrik ettiğini söyledi. 

özgür demirtaş faiz kararını tebrik etti

Demirtaş aynı zamanda herkesin sorunların tamamen bittiğini düşünmemesi gerektiğini, bu kararlılıkla devam edilmezse ekonominin düzelmeyeceğini ve daha büyük sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Demirtaş, ülkenin geçmişte büyük kayıplar yaşadığını söyleyerek faiz artışının 2-3 sene önce gerçekleşmesi gerektiğini, eğer bu şekilde yapılsaydı dolar kurunun şu an daha düşük olacağını ve enflasyonun bu kadar yüksek olmayacağını belirtti. Özgür Demirtaş faiz artırım kararının doğru bir hamle olduğunu ancak bu tedbirlerde devamlılık sağlanmazsa TL değer kaybının daha hızlı şekilde devam edeceğinin de altını çizdi. 

Ekonomi
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