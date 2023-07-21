Ekonomist Selçuk Geçer dolar kurundaki oyunu bozdu! Dolar 5 TL'ye düşecek demişlerdi: Hepsini tek tek itiraf etti!

Selçuk Geçer, doların ve euronun değer kazanmasıyla ilgili isabetli tahminleriyle uzun süredir tanınan bir uzman. Son yükseliş dalgasının aslında daha yeni başladığını tahmin ediyor ve tahminleri de daha öncekiler gibi doğru çıkıyor. Faiz artışının ardından bir sonraki zamların gece yarısı geleceğini söyledi.

"Zam Dalgası"

Ülkemizde fiyat artışları tüketici fiyatlarına ve aynı zamanda da hayat pahalılığına da doğrudan yansıdı. Selçuk Geçer bu konu hakkında "daha yeni başladı" ifadelerini kullanarak yükseliş dalgasının henüz emekleme döneminde olduğunu belirtiyor. İlk KDV artışının ardından sonraki zamların gece yarısı gerçekleşeceğini açıkladı.

"Dolar 5 TL olacak diyenlere"

Yükselen dalga ile birlikte dolar ile euro kurundaki artışa ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor. Ancak Selçuk Geçer, "dolar 5 lirayı görmezse yüzüme tükürün" diyenleri eleştirdi. Bu tür iddialarda bulunanların asılsız olduğunu iddia ediyor ve fiyat artışlarından bahsediyor.

"Selçuk Geçer'den Zam Açıklaması"

Son boğa koşusunun sonrasında Selçuk Geçer, ikinci dalgalanma durumunda yaşananları anlattı. Bu ikinci dalgada doğalgazda ÖTV %224, benzinde ÖTV %198, motorinde ÖTV %243 arttı dedi.

"ÖTV'nin ikinci dalgası ve büyüme hızı"

Selçuk Geçer'in de belirttiği gibi ikinci yükseliş dalgasının etkisi oldukça açık. Özellikle doğalgazda, benzinde ve motorinde ÖTV artışı dikkat çekiyor.

Doğal gazın metreküp fiyatı zam öncesi 0,023 TL iken ÖTV'deki artıştan sonra yaklaşık 3 kat arttı. Yapılan zam sonrası 0,0747 TL'ye yükselen doğalgazın maliyeti de gündemde büyük yer tutuyor. Bu durumda Selçuk Geçer, vergi tutarının 23 birimden 77 birime çıkarıldığını söyledi.

"Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış"

Fiyat artış dalgasıyla beraber benzin ve motorinin satış fiyatları da önemli ölçüde arttı. Benzinin fiyatı ÖTV zammının ardından fiyat 28 TL'den 34 TL'ye çıktı. ÖTV zammı, motorinin fiyatını 26 TL'den 32 TL'ye yükseldi. Bu artışlar araç sahiplerinin ve tüketicilerin üzerindeki yükü çok daha fazla artırdı.

"Artışla birlikte gelen zorluklar"

Fiyat artış dalgasına ekonomik zorluklar da eşlik ediyor. Özellikle dar gelirliler için 50 lira değerindeki fiyat artışının etkisi büyük. Selçuk Geçer, duruma vurgu yaparak, 50 lira tutarındaki alışverişin artık az ürünle yapıldığını belirten Selçuk Geçer, seçim öncesi fiyat artışının insanları zor durumda bıraktığını söyledi.