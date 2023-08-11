Ekonomist Selçuk Geçer hükümetin dolar planını deşifre etti! Dolar biriktirenlere büyük şok

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından döviz kurlarında büyük bir yükseliş yaşandı. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların sürekli olarak ekonomik yorumları izlemelerine sebep oluyor.

Önemli bir ekonomist olan Selçuk Geçer'in yaptığı yorumlar dikkat çekiyor ve yatırımcılar arasında öncü bir konumda bulunuyor. Selçuk Geçer, iktidarın Dolar/TL kuruna yeni bir müdahalede bulunabileceğini dile getirdi.

Merkez Bankası, 27 ayın ardından faiz politikasını ilk kez yükseltme kararı aldı. Aylar sonra alınan bu kararın ardından dolar hızla değer kazandı.

Bu kararla birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederken Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, doların seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Döviz hesabı bulunan vatandaşlara yönelik yaptığı paylaşımlarda Ekonomist Selçuk Geçer, ek vergi olasılığına dikkat çekti. Bu konuyla ilgili Geçer, şu ifadeleri kullandı:

“Bankalardaki döviz hesaplarına vergi geleceği söylentileri var. Vergi gelme ihtimali bulunuyor. Daha önce de benzer hatalar yapıldı ve bu tür hatalar yapıldığında kayıt dışı ekonomi artış gösterebilir. Halk paralarını bankadan çekme yoluna gidebilir. İlk seferde vergiyi öder, paralarını evlerinde saklar ve sonrasında bankalarla piyasa arasındaki fark artmaya başlar.”