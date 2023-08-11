  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Ekonomist Selçuk Geçer hükümetin dolar planını deşifre etti! Dolar biriktirenlere büyük şok

Ekonomist Selçuk Geçer hükümetin dolar planını deşifre etti! Dolar biriktirenlere büyük şok

Yayınlanma:
Ekonomist Selçuk Geçer hükümetin dolar planını deşifre etti! Dolar biriktirenlere büyük şok
Tecrübeli ekonomi uzmanı Selçuk Geçer, hükümetin doları nasıl etkilemeyi planladığını kamuoyuna duyurdu. İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından döviz kurlarında büyük bir yükseliş yaşandı. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların sürekli olarak ekonomik yorumları izlemelerine sebep oluyor.

Önemli bir ekonomist olan Selçuk Geçer'in yaptığı yorumlar dikkat çekiyor ve yatırımcılar arasında öncü bir konumda bulunuyor. Selçuk Geçer, iktidarın Dolar/TL kuruna yeni bir müdahalede bulunabileceğini dile getirdi.

Merkez Bankası, 27 ayın ardından faiz politikasını ilk kez yükseltme kararı aldı. Aylar sonra alınan bu kararın ardından dolar hızla değer kazandı.

Bu kararla birlikte Türk Lirası'ndaki değer kaybı devam ederken Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer, doların seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Döviz hesabı bulunan vatandaşlara yönelik yaptığı paylaşımlarda Ekonomist Selçuk Geçer, ek vergi olasılığına dikkat çekti. Bu konuyla ilgili Geçer, şu ifadeleri kullandı:

“Bankalardaki döviz hesaplarına vergi geleceği söylentileri var. Vergi gelme ihtimali bulunuyor. Daha önce de benzer hatalar yapıldı ve bu tür hatalar yapıldığında kayıt dışı ekonomi artış gösterebilir. Halk paralarını bankadan çekme yoluna gidebilir. İlk seferde vergiyi öder, paralarını evlerinde saklar ve sonrasında bankalarla piyasa arasındaki fark artmaya başlar.”

Ekonomi
Parasını bunlara yatıranlar bir haftada ikiye katladı! İşte en çok kazandıran yatırım araçları
Parasını bunlara yatıranlar bir haftada ikiye katladı! İşte en çok kazandıran yatırım araçları
Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara az önce duyuruldu! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin
Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlara az önce duyuruldu! Maaş hesabınızı hemen kontrol edin
50 bin TL ihtiyaç kredisini şimdi al, Kasım'da öde! O kişilere şartsız hemen verilecek
50 bin TL ihtiyaç kredisini şimdi al, Kasım'da öde! O kişilere şartsız hemen verilecek
Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak
Uzman isim Merkez Bankası'nın dolar planını deşifre etti! Dolarda fırtına kopacak
1-2-3 çocuğu olan ailelere 4.350 TL sosyal yardım! Başvurmayan hakkını kaybeder
1-2-3 çocuğu olan ailelere 4.350 TL sosyal yardım! Başvurmayan hakkını kaybeder
Emekli maaşı 7500-8500-10.000 TL olanlara müjde! O banka maaşa ek 15.000 TL hediye veriyor!
Emekli maaşı 7500-8500-10.000 TL olanlara müjde! O banka maaşa ek 15.000 TL hediye veriyor!
Acil para lazım diyenler Yapı Kredi'ye koşsun! 5 dakikada onaylı 20.000 TL kolay kredi veriyor
Acil para lazım diyenler Yapı Kredi'ye koşsun! 5 dakikada onaylı 20.000 TL kolay kredi veriyor