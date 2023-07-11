Ekonomist Tunç Şatıroğlu buna parasını yatıran kazanır dedi! Parasına para katmak isteyen dinlesin

Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcıları zengin edecek bir tavsiyede bulundu. Bu tavsiyeye göre, düzenli olarak takip edilmesi gereken bir yöntem var. Şatıroğlu, bu yöntemin sürekli kazandırdığını belirtti. Milyarderlerin de bu yöntemi kullandığını ekledi. Ayrıntılar haberde yer alıyor. İşte detaylar...





ÜNLÜ EKONOMİSTTEN ZENGİN YAPAN TAVSİYE VE UYARILAR

Ünlü Ekonomist Tunç Şatıroğlu, yatırımcılara altın değerinde bir tavsiyede bulundu. Şatıroğlu, yüksek enflasyon ortamında en çok kazandıracak bir varlık olduğunu belirtti ve yatırımcılara bu varlığı düzenli olarak almalarını önerdi. Bu yöntemin milyarderler tarafından da kullanıldığını vurguladı. Warren Buffet gibi ünlü borsa gurularının da bu yönteme başvurduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...





Tunç Şatıroğlu, Amerikan borsalarındaki fonlara yatırım yapmanın bir seçenek olduğunu ifade etti. Düzenli olarak Türk Lirası ile Amerikan borsalarına yatırım yapmanın bir sorun olmadığını söyledi. Amerikan borsasının sürekli olarak yükseliş eğiliminde olduğunu belirterek, uzun vadede bu yöntemin sürekli kazandırdığını vurguladı. Aracı kurumlar aracılığıyla veya yatırım fonları olarak da bu varlıklara yatırım yapılabileceğini ekledi. Eurobond ve vadesi olan özel banka ürünlerinin de tercih edilebileceğini belirtti.

Ancak Şatıroğlu, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Tavsiyelerinin düzenli olarak almak üzerine olduğunu belirtti ve tüm parasını bu varlıklara yatırmamalarını önerdi. Yatırımların çeşitlendirilmesi gerektiğini ve tek bir varlığa odaklanmanın riskli olabileceğini söyledi.

Sonuç olarak, Tunç Şatıroğlu'nun altın değerinde tavsiyesi, düzenli olarak Amerikan borsalarında fonlara veya diğer uygun varlıklara yatırım yapmanın uzun vadede kazandırabileceğini vurgulamaktadır. Ancak yatırımcıların dikkatli olması ve yatırımlarını çeşitlendirmeleri önemlidir.