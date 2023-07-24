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Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin

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Ekonomistler doların fitilini ateşledi! Dolar biriktirenler acele etsin
Döviz piyasasında yaşanan hareketlilik devam ederken önemli uyarılar geldi. Elinizde 1 dolar bile varsa dikkat edin! Tüm detaylar haberimizde.

Dolar yatırımı yapan vatandaşlar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Dolar ile ilgili önemli açıklamalar geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1 DOLARINIZ VARSA BİLE BU UYARILARA DİKKAT EDİN

Yapılan açıklamalar dolar yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz ay FED faizi sabit tutmuştu. Ancak tahminlere göre bu ay FED faiz oranlarını 25 puan artıracak. Faiz artırımı olmasıyla ONS altın fiyatlarının düşmesi ve Euro dolar paritesinde de düşüşler yaşanması bekleniyor. 

fed kararları dolar kurunu etkileyecek

Ekonomistler altın fiyatları ve FED faiz kararlarının ters orantılı şekilde olduğunu düşünüyor. Haziran ayında faizlerin sabit kalması altın fiyatlarında önemli bir sıçramaya sebep olmuştu. Eski IMF ekonomisti Dr. Burcu Aydın Özüdoğru Merkez Bankası piyasa gerçeklerine yaklaşmaması ve faizleri artırmamasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin parasının FED kararlarıyla değer kazanabileceğini söylüyor. Bu şekilde döviz direncinin kırılması ve dolar kurunun hızlı şekilde 30 TL'yi geçmesi bekleniyor. 

Ekonomi
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