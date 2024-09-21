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Eksun Gıda 2024 İlk Yarısında Finansal Başarıyı İlan Etti

Eksun Gıda, 2024 yılının ilk yarısında etkileyici finansal sonuçlar açıkladı ve güçlü büyüme stratejisini sürdürdüğünü gösterdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 13:50
Eksun Gıda 2024 İlk Yarısında Finansal Başarıyı İlan Etti

Eksun Gıda'nın İlk Yarı Performansı

Eksun Gıda, 2024 yılının ilk altı ayında finansal başarılarını duyurdu. Şirket, toplam ciroda 4,4 milyar lira, ihracatta ise 997 milyon lira seviyesine ulaşmayı başardı.

Genel Müdür Ahmet Demir'den Açıklamalar

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, şirketin toplam aktif büyüklüğünün 4,3 milyar liraya ulaştığını belirtti. Demir, ihracat cirosunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdiğini ifade ederek, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomiye Katkı ve Yatırımlar

Demir, ülke ekonomisine katkı sağlama bilinciyle ihracat çalışmalarına özel önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca, özkaynakların güçlenmesi ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları yaptıklarını kaydetti.

Sermaye Yapısı ve Stratejik Hedefler

Şirketin toplam özkaynaklarının 2 milyar liranın üzerine çıktığını söyleyen Demir, özkaynakları artırma hedefi ile 70 milyon liralık ödenmiş sermayenin yüzde 757 artışla 600 milyon liraya yükseltildiğini aktardı. Bu stratejik hamle, şirketin gelecekteki büyüme hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Finansal Tabloların Etkisi

Demir, 2024 yılına ait finansal tabloların TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulaması nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğini belirtirken, TMS 29 uygulanmayan konsolide tablolarında 99 milyon lira dönem karı elde ettiklerini, ancak TMS 29 etkilenen tablolarında ise 288 milyon lira net zarara ulaştıklarını açıkladı. Şirketin brüt kar marjı yüzde 16,4, FAVÖK marjı ise yüzde 7,2 seviyesinde gerçekleşti.

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira, ihracat cirosu ise 997 milyon...

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira, ihracat cirosu ise 997 milyon lira oldu. Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, açıklamalarda bulundu.

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira, ihracat cirosu ise 997 milyon...

Eksun Gıda'nın 2024'ün ilk 6 ayında toplam cirosu 4,4 milyar lira, ihracat cirosu ise 997 milyon lira oldu. Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, açıklamalarda bulundu.

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