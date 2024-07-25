Eksun Gıda Un İhracatında Büyümeye Devam Ediyor

Eksun Gıda'nın İhracattaki Gücü Artıyor

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Türkiye'nin un ihracatında önemli bir konumda olduklarını vurgulayarak, yıl sonuna kadar ihracat hacimlerini artırmayı planladıklarını açıkladı.

Üretim ve İhracat Kapasitesi

Eksun Gıda, Eksim Holding bünyesinde faaliyet gösterirken, 200'ü aşkın ürünüyle Sinangil markasını da barındırıyor. Şirket, Tekirdağ ve Konya'da bulunan üç ayrı tesiste, toplamda 96 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor. Yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip olan firma, 30'dan fazla ülkede ihracat yapıyor.

İhracat Hedefleri ve Pazar Büyümesi

Demir, 2024'ün ilk yarısında Türkiye'nin toplam un ihracatının 1 milyon 800 bin ton olduğunu belirtti ve bu yıl için hedeflenen 4 milyon ton ihracat rakamına ulaşma konusunda inançlarını dile getirdi. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'nın önemli pazarlar olduğunu ifade eden Demir, bu bölgelerde ihracat hacimlerini genişletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gıda Güvenliğine Yatırım

Son yıllarda yaşanan sosyal ve politik gelişmeler, gıda güvenliğinin önemini artırdığını belirten Demir, dünya genelinde milyonlarca insanın gıdaya erişim zorluğu yaşadığını vurguladı. Bu bağlamda, şirketlerin ve devletlerin sorumluluklarını artırması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Demir, vaskın en uzak noktasının Venezuela olduğunu ve ihracat süreçlerini daha verimli hale getirmek için sürekli olarak lojistik altyapılarını iyileştirdiklerini belirtti. Ayrıca, gönderim öncesi ihracat yapılacak ülkelerde detaylı ziyaretler gerçekleştirerek, teslimat güvenliğini sağladıklarını aktardı.

Demir, "Gıda alanında yaşanan krizler, bizim gibi firmaların sosyal sorumluluklarını artırıyor. Stratejik ortaklıklarla ve etkin lojistik ağları ile uluslararası pazarlardaki yerimizi sağlamlaştırmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, un ihracatında önemli bir konumda olduklarını ve yıl sonuna kadar ihracat hacimlerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi. Açıklamada, Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir'in görüşlerine yer verildi.