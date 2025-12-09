Elazığ Cevizdere Besi OSB'de altyapı tamamlandı — 250 milyon lira, yıllık 4 bin 500 ton et hedefi

Elazığ Cevizdere Besi OSB'de altyapı tamamlandı — 250 milyon lira yatırım, yıllık 4 bin 500 ton et hedefi

Elazığ'da 250 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesinde altyapı çalışmaları tamamlandı. Proje alanı drone ile görüntülendi; bölgenin üretim ve istihdamda önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin detayları

Toplam 855 dekar alanda kurulacak 61 modern besi işletmesi ile yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ve bin 250 kişilik istihdam hedefleniyor. Bölge, modern tesislerle şehir içindeki besi çiftliklerinin taşınması ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi amaçlarıyla tasarlandı.

Yetkililer ne dedi?

Mehmet Ali Dumandağ:

" Bugün gelip gördük ki temel atanlar var, bitirenler var. Biz buraya çok büyük emekler verdik. Bilindiği üzere Besi OSB’nin başkanı valimizdir. Bu, valiliğimizin, belediyemizin, ticaret borsamızın, ticaret odamızın uzun süreli bir çalışmasıdır. Bugün gelip organize sanayi müdürümüz Alper Bey de çok güzel işler yapmış. Yollar yapılmış, temeller atılmış. Biz yıllardır şehir içinde kalan besi çiftliklerimize buraya gelmelerini söyledik. Burada temiz havada hayvanlarını beslerlerse daha sağlıklı olur. Burası hem Elazığ hem de Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlayacak. Tarım bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. 27. dönem milletvekillerimize, bugünkü milletvekillerimize Ankara’daki genel müdürlük bu projede çok büyük destekler verdiler. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim"

Kapasite ve hedefler

Alper Kılbitmez:

"Görev süremiz boyunca siyasilerimiz ve kurumlarımız hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. 2025 yılının ocak ayında besi organizenin tarım bölgesinin geçici kabulünü yaptık. Altyapı ihale bedeli yaklaşık 250 milyon lira olarak gerçekleşti. 2025 yılından bu yana işletmelere tahsis aşamasına geçtik. Bugüne kadar 32 tahsis yaptık. Bunların 12 tanesi KKYDP’den (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı), 4 tanesi TKDK’den destek aldı. İki işletme ise bireysel olarak faaliyete başladı. Toplamda 12 temelin atımını gerçekleştirdik. Şu anda temel atma işlemleri ve inşaatların yüzde 70’e ulaşma aşamasındayız. Arkamızdaki bu işletme de bitme aşamasına geldi. Şu an 29 işletmemiz için tahsise hazır arsalar bulunuyor. Birkaç arazi ile ilgili bazı problemler var. Valimizin ve ilimiz siyasetçilerinin öncülüğünde bu problemler çözüldükten sonra 29 tahsis alanı girişimcilerin hizmetine sunulacak. Toplamda 61 işletmemiz olacak. İşletme kapasitelerine baktığımızda 7 bin 300 baş hayvan kapasitesi görünüyor ancak girişimciler işletmelerini daha büyük ölçülerde inşa etti. 100 başlık bir işletmede şu anda 150-160 hayvan rahatlıkla barınabiliyor. Bu nedenle proje tamamlandığında bölgede 10 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu ete dönüştürdüğümüzde yaklaşık 4 bin 500 ton üretim ortaya çıkıyor. Bölgede yıllık 4 bin 500 ton et üretimi ve bin 250 kişilik istihdam hedefleniyor. Besi Organize Tarım Bölgesi yerleşkesi 850 dönümlük arazi üzerinde kuruludur"

ELAZIĞ’DA 250 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN CEVİZDERE BESİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ’NDE ALTYAPI TAMAMLANIRKEN, PROJE ALANI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ