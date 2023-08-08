Elden borçları tek hamlede yok edin! Bu bankada hesabı olanlara şartsız 25.000 TL hazır kredi!

25.000 TL ila 35.000 TL arası kredi ihtiyacınızı karşılamak adına Garanti BBVA üyesi olunması gerekmektedir. Hızlı ve kolay başvuru süreci, mobil bankacılık uygulaması ya da Garanti şubesi aracılığıyla kredi başvurusu yapmanızı sağlar. Bu sıfır faizli tüketici finansmanı ile acil nakit ihtiyacınıza anında çözüm bulun ve mali yükünüzü hafifletin.

Garanti BBVA'nın müşterilerine özel hizmet anlayışı, sıfır faizli kredi atılımına da yansıdı. Müşterilere bütçelerine uygun ödeme seçeneği sunan kampanya, 3, 6 ve 12 ay şeklinde farklı vade seçenekleri ile esneklik sağlamaktadır. Bu kapsamda ödemelerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.





Faizsiz kredi kampanyasına başvuru süreci çok kolay ve hızlıdır. Yani acil nakit ihtiyacınız varsa hemen başvurarak ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Promosyonlar sayesinde finansal yükümlülüklerinizi yerine getirirken finansal olarak daha rahat bir dönem geçirebilirsiniz.

Garanti BBVA'nın sunduğu söz konusu kampanya ile birlikte müşterilerin nakit ihtiyaçları hızlı ve güvenilir olarak karşılama fırsatı sunmaktadır. Acil nakit ihtiyacı oluşan herkesin yararlanabileceği bu fırsat ile birlikte finansal güvencenizi artıracak ve ihtiyaçlarınıza daha basit, daha pratik çözümler bulmanıza yardımcı olacaktır. Garanti BBVA'nın sunduğu bu avantajlı fırsattan yararlanmak için hemen başvurun, finansal rahatlığın tadını çıkarın.