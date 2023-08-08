  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Kredi

  4. Elden borçları tek hamlede yok edin! Bu bankada hesabı olanlara şartsız 25.000 TL hazır kredi!

Elden borçları tek hamlede yok edin! Bu bankada hesabı olanlara şartsız 25.000 TL hazır kredi!

Yayınlanma:
Elden borçları tek hamlede yok edin! Bu bankada hesabı olanlara şartsız 25.000 TL hazır kredi!
Finansal ihtiyaçlar her zaman planlandığı gibi gitmez ve bazen acil nakit ihtiyaçlar doğabilir. Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyası, bu gibi durumlarda ise hızlı ve kolay çözüm arayan müşteriler için harika bir fırsat sunuyor. Kampanya, müşterilere esnek ödeme seçenekleri ile acil nakit ihtiyaçları için çözüm bulma fırsatı sunarak finansal yükümlülüklerini azaltmalarına yardımcı olur.

25.000 TL ila 35.000 TL arası kredi ihtiyacınızı karşılamak adına Garanti BBVA üyesi olunması gerekmektedir. Hızlı ve kolay başvuru süreci, mobil bankacılık uygulaması ya da Garanti şubesi aracılığıyla kredi başvurusu yapmanızı sağlar. Bu sıfır faizli tüketici finansmanı ile acil nakit ihtiyacınıza anında çözüm bulun ve mali yükünüzü hafifletin.

Garanti BBVA'nın müşterilerine özel hizmet anlayışı, sıfır faizli kredi atılımına da yansıdı. Müşterilere bütçelerine uygun ödeme seçeneği sunan kampanya, 3, 6 ve 12 ay şeklinde farklı vade seçenekleri ile esneklik sağlamaktadır. Bu kapsamda ödemelerinizi rahatlıkla planlayabilirsiniz.

Bu bankada hesabı olanlara şartsız 25.000 TL hazır kredi

Faizsiz kredi kampanyasına başvuru süreci çok kolay ve hızlıdır. Yani acil nakit ihtiyacınız varsa hemen başvurarak ihtiyaçlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz. Promosyonlar sayesinde finansal yükümlülüklerinizi yerine getirirken finansal olarak daha rahat bir dönem geçirebilirsiniz.

Garanti BBVA'nın sunduğu söz konusu kampanya ile birlikte müşterilerin nakit ihtiyaçları hızlı ve güvenilir olarak karşılama fırsatı sunmaktadır. Acil nakit ihtiyacı oluşan herkesin yararlanabileceği bu fırsat ile birlikte finansal güvencenizi artıracak ve ihtiyaçlarınıza daha basit, daha pratik çözümler bulmanıza yardımcı olacaktır. Garanti BBVA'nın sunduğu bu avantajlı fırsattan yararlanmak için hemen başvurun, finansal rahatlığın tadını çıkarın.

Ekonomi
O şarta göre başvuranlar 1.250 TL alıyor! Dar gelirliye hızır gibi yetişen yardım!
O şarta göre başvuranlar 1.250 TL alıyor! Dar gelirliye hızır gibi yetişen yardım!
Evinde altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi not etmeyenin hayalleri suya düşecek
Evinde altın biriktirenler aman dikkat! O tarihi not etmeyenin hayalleri suya düşecek
Para arayanlar kimliğiyle oraya gitsin! 45 bin TL'ye kadar acil kredi müjdesi yüzleri güldürdü
Para arayanlar kimliğiyle oraya gitsin! 45 bin TL'ye kadar acil kredi müjdesi yüzleri güldürdü
Emekliler zil takıp oynayacak! Ocak zammı önce çekildi: 4A 4B 4C emeklisi bayram edecek
Emekliler zil takıp oynayacak! Ocak zammı önce çekildi: 4A 4B 4C emeklisi bayram edecek
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere piyango vurdu! Para arayanlara hızır gibi yetişti
Kimlik numarası 0,2,4,6 ile bitenlere piyango vurdu! Para arayanlara hızır gibi yetişti
Kimlik kartıyla gelen parayı çuvalla götürüyor! Akbank'tan nakit ihtiyacına derman olan kredi!
Kimlik kartıyla gelen parayı çuvalla götürüyor! Akbank'tan nakit ihtiyacına derman olan kredi!
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara son 2 gün! Mobil bankacılıktan hemen bakın: Fırsat bitiyor
Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara son 2 gün! Mobil bankacılıktan hemen bakın: Fırsat bitiyor
e-Devlet'te binlerce lira paranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı geri alın
e-Devlet'te binlerce lira paranız kalmış olabilir! Tek tıkla paranızı geri alın