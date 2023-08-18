Elektrik faturası yüksek gelenlere müjde! Tek başvuruyla faturalar devletten

Elektrik faturalarında ismi ve soy ismi bulunan abonelere özel bir duyuru yapıldı. Elektrik faturalarının desteklenmeye devam edeceği ve ödemelerin 130 – 260 TL arasında değişeceği söylenildi.





Başvuru Şartları

3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamıyla sosyal yardım alan herkes bu fırsattan yararlanabilecektir. Başvuruya uygun olan bireyler;

• Eşi vefat etmiş kadınlar,

• Muhtaç asker aileleri,

• Öksüz, yetim ve asker çocukları,

• Kronik hastalar,

• Engelli aylığı alanlar,

• Yaşlı aylığı alanlar,

• Engelli yakını aylığı alanlar

Olarak sıralayabiliriz. Başvuruyu gerçekleştirmek için ismin ve soy ismin yazılı olduğu elektrik faturasını alıp PTT şubesine gitmek yeterlidir. Aynı zamanda belirtilen koşullara sahip olduklarına dair belgeleri ve kimliklerini de yanlarına almaları gerekmektedir.