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Elektrik faturası yüksek gelenlere müjde! Tek başvuruyla faturalar devletten

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Elektrik faturası yüksek gelenlere müjde! Tek başvuruyla faturalar devletten
Elektrik faturalarında ismi ve soy ismi bulunanlara özel destek kapıda. İşte detaylar…

Elektrik faturalarında ismi ve soy ismi bulunan abonelere özel bir duyuru yapıldı. Elektrik faturalarının desteklenmeye devam edeceği ve ödemelerin 130 – 260 TL arasında değişeceği söylenildi.

elektrik faturalarına yardım

Başvuru Şartları

3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamıyla sosyal yardım alan herkes bu fırsattan yararlanabilecektir. Başvuruya uygun olan bireyler;

• Eşi vefat etmiş kadınlar,

• Muhtaç asker aileleri,

• Öksüz, yetim ve asker çocukları,

• Kronik hastalar,

• Engelli aylığı alanlar,

• Yaşlı aylığı alanlar,

• Engelli yakını aylığı alanlar

Olarak sıralayabiliriz. Başvuruyu gerçekleştirmek için ismin ve soy ismin yazılı olduğu elektrik faturasını alıp PTT şubesine gitmek yeterlidir. Aynı zamanda belirtilen koşullara sahip olduklarına dair belgeleri ve kimliklerini de yanlarına almaları gerekmektedir.

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