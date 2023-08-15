Elektrik faturası yüksek olanlara müjde! Artık o rakamlar ödenmeyecek: Hemen başvur indirim cebini rahatlatsın
Yayınlanma:
Adıma elektrik faturası olanları yakından ilgilendiren haber geldi. PTT’ye başvuru yapacak olan herkese 260 TL indirim uygulanacak.
Elektrik faturasında adı soyadı olanlara önemli duyuru yapıldı. Elektrik faturalarına destek verilmeye devam ederken ödemelerin ise 130, 173, 216 ve 260 TL arasında değişiklik göstereceği açıklandı. İşte bu fırsattan yararlanmak için gerekli olan şartlar haberimizde.
BAŞVURU ŞARTLARI
3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardımdan faydalanan vatandaşlar yararlanabilir.
Eşi vefat etmiş kadınlar
Muhtaç asker aileleri
Öksüz, yetim ve asker çocukları
Kronik hastalar
Engelli aylığı alanlar
Yaşlı aylığı alanlar
Engelli yakın aylığı alanlar
Kişinin adı soyadı yazan elektrik faturasıyla beraber PTT’ye giderek başvuru yapabilirsiniz. Kimlik kartı ve elektrik faturasıyla beraber PTT şubelerine gitmek yeterli kabul edildi.
Ekonomi