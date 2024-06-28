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Elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam geldi! İşte detaylar...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde önemli bir artış olduğunu duyurdu. Mesken aboneleri için zam oranı yüzde 38 olarak belirlenirken, yeni tarifeler 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 13:59
Elektrik fiyatlarına yüzde 38 zam geldi! İşte detaylar...

Türkiye'de elektrik fiyatlarına büyük bir zam geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mesken abonelerine yüzde 38 oranında bir zam yapılacak. Bu artış, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak ve pek çok aboneyi etkileyecek.

MESKEN ABONELERİNE YÜKSEK ZAM

Bu artışla birlikte, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 207,23 TL'ye yükselecek. Zam, enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle zorunlu hale geldi.

TARIMSAL VE HİZMET SEKTÖRLERİNE DE ARTIŞ

EPDK'nın açıklamasına göre, sadece mesken aboneleri değil, tarımsal faaliyetler ve hizmet sektörü aboneleri de zamdan etkilenecek. Tarımsal faaliyetler abone grubuna yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

YENİ TARİFELERİN UYGULANMASI

Yeni elektrik tarifeleri 1 Temmuz 2024 itibariyle geçerli olacak. EPDK, yaptığı açıklamada, bu zammın enerji üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle gerekli olduğunu vurguladı. 

ELEKTRİK TÜKETİMİNDEKİ MALİYET ARTIŞI

Elektrik üretim maliyetlerinin yükselmesi, perakende satış fiyatlarına yansıdı. EPDK, yaptığı duyuruda, enerji üretimindeki maliyet artışlarının nihai tüketici fiyatlarına etki ettiğini belirtti. Bu durum, özellikle konut aboneleri için ciddi bir maliyet artışına neden oldu.

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