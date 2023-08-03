Elektrikli araba almak isteyenin gönlü buna kayacak! En ucuz yerli otomobilin satış fiyatı geçmişe götürdü!

Türk şirketi Amperino'nun yerli elektrikli otomobili Amperino'nun satış tarihi ve tasarımı belli oldu. Haberde, elektrikli araba almayı düşünenlere dikkat çekiliyor ve Amperino'nun en ucuz yerli elektrikli otomobil olarak öne çıktığı belirtiliyor. Ancak daha fazla detay ve bilgi için verilen haber bağlantısına başvurulabilir. Türk şirketi Amperino'nun en ucuz yerli elektrikli otomobili için satış tarihi ve tasarımı sonunda açıklandı. Amperino, bir adım daha ileriye geçti ve şimdi tüm detaylar ortaya çıktı. İşte detaylar...





TÜRK ŞİRKETİ AMPERİNO'NUN YERLİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ AMPERİNO SATIŞ TARİHİ VE TASARIMI

Bir süre önce Türkiye'de yeni bir yerli elektrikli otomobilin geliştirildiğini haber vermiştik. Şimdi ise Amperino adlı yerli markanın önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği ve Türkiye'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olması beklenen aracının tasarımı ve satış tarihi açıklandı.

Haberde belirtildiği gibi, görseller ve satış tarihi Amperino'dan elde edilen bilgilere dayanıyor. Bu yeni otomobil, Türkiye'de geliştirilen Togg'a benzer mi, yoksa daha ulaşılabilir bir seçenek mi sunacak, henüz net değil. Ancak merakla beklenen detaylar haberimizde sizlerle olacak. İşte diğer ayrıntılar...





Amperino, geçtiğimiz yıl ortaya çıkan prototipini Citroen Ami ile karşılaştırdığımızda, ruhsatta 4 tekerlekli elektrikli bisiklet olarak değil, tam teşekküllü bir binek otomobil olarak geçeceğini belirtmektedir. Bu da Amperino'nun yalnızca şehir içi değil, otoyol ve köprü geçişlerinde de kullanılabileceği anlamına gelir. Rakipleri arasında boyut olarak Leapmotor T03'e benzese de özellik ve fiyat bakımından XEV YoYo gibi araçlarla rekabet etmeyi hedeflemektedir. Özellikle Çin'den gelen otomobillere getirilen ek yüzde 40'lık ÖTV, Leapmotor için büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır ve bu nedenle fiyatının beklenenden daha yüksek, 900 bin TL ile 1 milyon TL arasında olması öngörülmektedir.

Amperino'nun yerli bir otomobil olması, fiyat açısından avantaj sağlamaktadır. Sızıntılara göre, Amperino'nun 20 bin doların altında bir fiyatla satışa çıkması hedeflenmektedir. Ancak dikkate alınması gereken değişkenler, dolar kurundaki sürekli değişim ve enflasyondur; bu da satışa çıkıldığında fiyatın 550 bin TL'nin altında olacağını göstermektedir.

Amperino, küçük boyutlu araçlar arasında en iyi menzile sahip olma özelliğine sahiptir. Diğer araçlar genellikle 70-80 km menzil sunarken, Amperino tek bir şarjla tam 150 km yol yapabilmektedir. Bu, özellikle şehir içi ulaşımda büyük bir avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, birçok rakibi 50 km/s hızlara bile ulaşamazken, Amperino rahatlıkla 90 km/s hıza çıkabilmektedir. Ancak belirtilmelidir ki, bu veriler ilk prototipe ait olup, satışa sunulacak modelde değişiklikler olabilecektir.

Zaman içinde gelişen ve ucuzlayan pil-motor teknolojisi sayesinde Amperino'nun satışa çıkacak modeli ve ardılları daha güçlü bir motora ve yüksek menzile sahip olabilecekler. Şirketin planlarına göre, seri üretime 2025 yılında geçilmesi öngörülüyor. Ancak 2024 yılında bir ilk olarak, sınırlı sayıda üretilen test otomobilleri kar payı olmadan üretim maliyetine satışa sunacaklar. Bu sayede, olası sorunları belirleyerek ve gerekli iyileştirmeleri yaparak seri üretim öncesinde tamamen hazır bir otomobil elde etmeyi amaçlıyorlar.

Amperino'nun şarj süresi oldukça uygun. Evdeki priz üzerinden şarj etmek için 4 saat yeterli olurken, evinize bir istasyon bağlatırsanız bu süre sadece 80 dakikaya düşüyor. Araç, ön tarafında sadece bir sürücüyü taşıyabilecekken arkada iki kişilik yolcu kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmış. Toplamda 3 kişilik oturma kapasitesi ile birlikte 370 lt bagaj hacmi sunuyor. Boyutlarına baktığımızda 3159 mm uzunluğa, 1500 mm genişliğe ve 150 mm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. A2 ehliyeti olanlar için kullanıma uygundur.

Amperino'nun tasarımı ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi verilmediği için yorum yapmak zor, ancak pil-motor teknolojisindeki gelişmeler ve şarj süresi gibi faktörler dikkate alındığında, şehir içi ulaşımda pratik ve ekonomik bir seçenek olacağı söylenebilir. Amperino'nun seri üretimine geçilmesiyle birlikte elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin artacağı ve tüketici için çeşitli seçeneklerin oluşacağı tahmin edilebilir.

Amperino'nun performansı, kullanım kolaylığı ve fiyatı gibi faktörler, potansiyel müşterilerin tercihlerini etkileyebilir. Bu açıdan, Amperino'nun satışa sunulmasını heyecanla bekleyen birçok kişi olduğunu söylemek mümkün. Elbette, otomobilin gerçek performansı ve kullanıcı deneyimi, satışa sunulduktan sonra daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Sonuç olarak, elektrikli otomobil teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Amperino gibi yerli ve uygun fiyatlı seçeneklerin tüketicilere cazip geleceği düşünülmektedir. Amperino'nun otomobil pazarında nasıl bir etki yaratacağını ve ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek. Gelişmeleri yakından takip etmek ve Amperino'nun sunduğu yenilikleri görmek için sabırsızlanıyoruz.