Eli Lilly, Scorpion Therapeutics'i 2,5 Milyar Dolara Satın Alıyor

Eli Lilly, kanser tedavisi geliştiren Scorpion Therapeutics'i 2,5 milyar dolara satın alacağı açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 18:11
Eli Lilly, Scorpion Therapeutics'i 2,5 Milyar Dolara Satın Alıyor

Eli Lilly'nin Stratejik Satın Alımı

ABD merkezli ilaç devi Eli Lilly, kanser tedavisi alanında faaliyet gösteren Scorpion Therapeutics'i 2,5 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Eli Lilly'nin yaptığı açıklamada, Scorpion Therapeutics’in nakit 2,5 milyar dolarlık yukarıda belirtilen teklifi kabul ettiği belirtildi.

Yeni Yapılandırma

Anlaşmanın detaylarına göre, Scorpion Therapeutics mevcut çalışanlarını ve bazı ilaçlarını korumak amacıyla yeni bir bağımsız şirket oluşturacak. Bu yeni şirket, Scorpion Therapeutics’in mevcut hissedarlarına ait olacak ve Eli Lilly, söz konusu şirketin azınlık hissesine sahip olacak.

Önceki Satın Alma Deneyimleri

Eli Lilly, bu satın alma ile birlikte geçen yıl da bağırsak hastalıkları tedavisi alanında genişlemeye yönelik stratejisi çerçevesinde Morphic Holding'i 3,2 milyar dolara satın almıştı. Bu hamleler, Eli Lilly'nin büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım teşkil ediyor.

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