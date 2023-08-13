Elinde altını doları olan sakın satmasın! Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara seslendi! O tarihten sonra darmaduman olacak

Selçuk Geçer, dolar ve altını olanların satma bu hatasını asla yapmaması gerektiğini belirtti. Dolar son dönemlerde zirveye çıkarken dolar alıp satmak isteyenler ne yapacağını bilemez duruma geldi. Bunun üzerine Geçer, yatırımcılara önemli tarihi verdi. İşte detaylar...

Selçuk Geçer, doların geleceği TL seviyesine değinirken doları satma düşüncesi olanlara bekleyin ifadelerini kullandı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL devamında ise 40 TL'ye ulaşacağını bildirdi. Eylül-Ekim ayları arasında dolar 38 TL olacağını belirten Geçer, bu seviyelere gelmesine az kaldığının altını çizdi.





12 AĞUSTOS GÜNCEL VERİLERİ

Dolar yeni güne yükselişle başlarken bir önceki günün kapanış verilerine bakılarak yüzde 0.1 artış olarak 27,96 olarak işleme konuldu. Aynı zaman diliminde ise Euro'da azalış dikkatleri çekti. Yüzde 0.2 değer kaybı sonrasında 31,87 üzerinden alıcısını buluyor.