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Elinde birikmiş TL'si olanlar dikkat! İslam Memiş 'bunu yapan kazanır' tüyosunu verdi

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Elinde birikmiş TL'si olanlar dikkat! İslam Memiş 'bunu yapan kazanır' tüyosunu verdi
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar uzman isimlerin önerilerini yakından takip ediyor. Peki İslam Memiş hangi önerilerde bulundu? Tüm detaylar haberimizde.

Piyasa hareketliliği son hız devam ederken İslam Memiş önemli önerilerde bulundu. En mantıklı yatırım aracı hangisi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSLAM MEMİŞ ÖNERDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabı üzerinden şu uyarıları yaptı; 'Bütün yatırım araçları zirveye yakın durumda, yükselişin devam edeceği belli. Yine de 5 ay içinde en çok hangisi kazandırır? Gram altın hedefi 1880 TL, gram gümüş hedefi 28 dolar. BIST 100 endeksi hedefi 7bin 700. Ben BIST 6 bine gelmeden girmem, sabrederim. Eline yeni TL geçen ve düğün hazırlığında olan çiftlerin altını ihmal etmemesi gerekiyor. Seneye 2-2500 aralığında rakamlar olabilir. 

islam memiş yatırım önerileri

Senenin ilk yarısında gram altın dolardan destek aldı, kalan yarısında ONS altından destek almasını tahmin ediyorum. FED kararı öncesinde bütün yatırım araçları dar bant aralıklarına sıkıştı çünkü kafa karışıklığı yaşanıyor. FED kararının belirsiz olması kısa sürede baskı yaratsa da düşüşler kalıcı olmayacaktır. Sene sonuna kadar dolar endeksi düşüş, dolar karşısındaki varlıklarda yükseliş bekleniyor. Sancı artarak sürebilir. 2024 senesinin ortasına kadar ek gelir ihtiyacı olanlara 1+1 daire kira gelirine uygun demiştim. Ben aynı düşüncedeyim. TL bazlı düşüş aksine yükselme bekliyorum. Herkesin kendini koruma tercihi farklı. Ben arabamı satıp 1+1 daire aldım. Kira gelirini önemsediğim için böyle bir şey yaptım ama bütün yatırım araçlarından fazla kazandırdı. Ben tercihimden gayet memnunum.' 

Ekonomi
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