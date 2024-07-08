Elinde bu altından olan yandı! Artık satamayacaksınız: Kuyumcuya giden eli boş dönüyor

Bu altından biriktiriyorsanız yandınız! Satışları durdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN TÜRÜ SATIŞI YASAKLANDI

Kuyumcuların ürettiği ve gram olarak tartılan altın türü kesme altın barkod ya da seri numarası bulunmadan satılmaktadır. Bu nedenle bu altın türünün sahtelerine çok fazla rastlanılıyor. Kuyumcular yatırımcıları kesme altın alıp satmamaları ile ilgili uyarmaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından son üç aydır faiz artırım kararı verilmiyor. Senenin son çeyreğinde ise faiz indirimi yapılması ile ilgili beklentiler güç kazanıyor.





Faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarının rekor kırması tahminlerini de güçlendiriyor. Fiyatların artmasıyla birlikte piyasalarda dolandırıcılık olayları da artmaya başladı. Kuyumcuların kesme altın alımları da durmaya başladı. Ülke genelinde yeni uygulamayla birlikte kuyumcular barkod numarası ve seri numarası olan altınları bile zor kabul ederken kesme altınları kabul etmeyeceklerini söyledi. Kesme altınların üstünde barkod ya da seri numarası olmadığı için sahtecilik vakaları artıyor ve yatırımcılar da mağdur oluyor. Kuyumcular vatandaşların paketli, barkod numaralı ve seri numarası olan altınları almalarını öneriyor.