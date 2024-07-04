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Elinde bundan olan sıkı sıkı tutsun! Satan bin pişman olacak

Mert Başaran tüm yatırımcıları uyardı! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 04.07.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 23:32
Elinde bundan olan sıkı sıkı tutsun! Satan bin pişman olacak

Ünlü ekonomist Mert Başaran, faiz oranlarının rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Milyonlarca yatırımcı, ellerindeki varlıkları değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yönelirken, Başaran'ın açıklamaları dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesine kadar yükselterek tarihi bir zirveye taşıması, yatırım dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu artış, mevduat faizlerini de etkileyerek yüzde 55 seviyelerine kadar çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda borsa, 10 bin barajını aşarak tarihi rekor kırdı. Borsa ve mevduat faizlerindeki bu artış, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Faiz artışları, kredi faizlerinde de belirgin bir yükselişe neden oldu. Özellikle konut kredilerindeki geri ödeme maliyetlerinin artması, ev yatırımlarını azalttı. Birçok konut sahibi, düşen fiyatlar nedeniyle ellerindeki mülkleri satarak, borsa ve mevduat faizlerine yöneldi. Ancak Başaran, bu konuda önemli bir uyarıda bulunuyor.

mert başaran

Mert Başaran, mevcut konut sahiplerine yönelik yaptığı açıklamada, "Mecbur olmadıkça konutlarınızı özellikle satmayın. Hele ki bu dönemde hiç satmayın. İlla satmak istiyorsanız, yarın veya öbür gün faiz düşecek. Düştüğü vakitte bu fiyatların çok daha üzerine satma olasılığınız olacak" ifadelerini kullandı. Başaran, faiz oranlarının düşmesi durumunda konut fiyatlarının artacağına işaret ederek, yatırımcıları aceleci davranmamaları konusunda uyardı.

Mert Başaran'ın bu uyarıları, konut piyasasında yatırım yapmayı düşünenler ve mevcut konut sahipleri için önemli bir rehber niteliğinde. Ekonomik göstergelerin dikkatle takip edilmesi ve yatırım kararlarının buna göre verilmesi, uzun vadede daha karlı sonuçlar doğurabilir. Yatırımcıların, faiz oranları ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak stratejik adımlar atmaları büyük önem taşıyor.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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