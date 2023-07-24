Elinde doları olanlar aman dikkat! O tarihten önce hemen bozdurun: Yanan siz olabilirsiniz!

Dolar kurundaki ani yükselişlerle birlikte Türk ekonomisi sarsıntıya uğramaya devam ediyor. 2023 yılının ikinci yarısında hız kazanan dolar, Türk lirası karşısında 27 TL seviyelerine ulaşması beklenirken, ekonomi uzmanlarından önemli açıklamalar geldi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi ve ekonomi uzmanı Doç. Dr. Atılım Murat, döviz kurundaki artışın ekonomik dengeleri tehdit ettiğini vurgulayarak, doların 27 TL seviyelerine gelmesiyle birlikte durması gerektiğini belirtti. Atılım Murat, bu noktada dövize müdahale edilmesinin önemini vurgulayarak, kontrollü kur politikasının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Enflasyon beklentilerinin kontrol edilememesi durumunda ekonominin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.





Doların 30 TL seviyelerine yükselmesi beklenirken, Atılım Murat, doların hızlı yükselişinin nedenlerine de değindi. Kamu bankalarının döviz kuruna müdahale ettiğini belirten uzman, aynı zamanda Euro kurundaki hızlı yükselişin de dolar/euro paritesinin etkisiyle bağlantılı olduğunu ifade etti. Ancak, paritenin belirli bir seviyede sınırlanacağını ve 1.12 seviyelerinin üzerine çıkmasının mümkün olmayacağını söyledi. Buna bağlı olarak, 2023 yılının sonunda dolar kurunun 30 TL'ye yükseleceği tahminlerini paylaştı.

Günümüzde 27 TL olan dolar kurunun 30 TL'ye yükselmesi için sadece 3 TL kadar bir fark kalmasına rağmen, ekonomi uzmanları ve Atılım Murat, bu yükselişin kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesinin ekonomi için olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuyor.

Doç. Dr. Atılım Murat'ın açıklamalarına göre, doların 30 TL seviyelerine yükselmesi konusunda dikkatli adımlar atılması gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Kontrollü kur politikasının devam etmesi, ekonomideki belirsizlikler göz önünde bulundurularak müdahalelerin sürdürülmesi gerekmektedir. Geçmişte yaşanan yüksek enflasyonun da dikkate alındığında, ekonomi uzmanları ve Atılım Murat, doların yüksek seviyelere çıkmasının önüne geçmek için tedbirli olunması gerektiğini ifade etmektedir. 2023 yılında ekonomik kararların dikkatlice alınması ve kamu bankalarının müdahalelerinin devam etmesi önerilmektedir, çünkü doların seyri belirsizliklerle dolu olabilir ve bu durum ülke ekonomisini etkileyebilir.



Doç. Dr. Atılım Murat'ın açıklamaları ve ekonomi uzmanlarının uyarıları doğrultusunda, 2023 yılında doların 30 TL seviyelerine yükselmesi konusunda dikkatli olunması gerektiği anlaşılmaktadır. Ekonomideki belirsizlikler ve geçmişte yaşanan yüksek enflasyon dikkate alındığında, kontrollü kur politikasının devam etmesi ve kamu bankalarının müdahalelerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir. Ülke ekonomisinin istikrarının korunması ve doların yüksek seviyelere çıkmasının önüne geçilmesi için ekonomik kararlar dikkatlice alınmalıdır. Bu sayede, doların seyri belirsizlikleri nedeniyle gelecekte oluşabilecek olumsuz etkiler minimize edilerek ekonomik istikrar sağlanabilir.