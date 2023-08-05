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Elinde TL'si olan hafta bitmeden bunu yapsın! Ünlü ekonomistten keskin uyarı: Altın fiyatlarında bomba!

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Elinde TL'si olan hafta bitmeden bunu yapsın! Ünlü ekonomistten keskin uyarı: Altın fiyatlarında bomba!
Ekonomi Uzmanı Hatice Kolçak, Amerika'dan gelecek istatistiklerin altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Verilerin günlük olarak dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Kolçak, yatırımcıları titizlikle takip etmeye çağırdı. Ayrıntılar haberimizde...

Ekonomi Uzmanı Hatice Kolçak, Amerika'dan gelecek istatistiklerin altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacağını vurgulayarak önemli bilgiler paylaştı.

"KÜÇÜK KÂRLAR BİLE DEĞERLİ"

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Kolçak, YouTube kanalında gerçekleştirdiği değerlendirmelerde ONS altın, gram altın ve gümüşle ilgili tahminlerini dile getirdi. Amerika'dan gelecek verilerin altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanmaları artıracağına dikkat çeken uzman, bu verilerin günlük olarak titizlikle analiz edilmesi gerektiğini belirtti.

Amerika'dan yayınlanacak bilgilerin ONS altındaki dalgalanmaları etkileyeceğini ifade eden Kolçak, güçlü verilerle birlikte ONS altının aşağı yönlü bir eğilim gösterebileceğini, zayıf verilerle ise yukarı yönlü bir eğilim sergileyebileceğini söyledi. 1955 dolarlık başlangıç noktasından itibaren, altın fiyatlarının 1980-85 dolarlık eşikleri aşamadan hareket edeceğini belirtti ve 2 bin dolara çıkmak için bu eşiklerin aşılmasının önemini vurguladı.

Gümüş için de aynı durumun geçerli olduğunu ifade eden Kolçak, bu hafta boyunca altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanmaların izleneceğini söyledi. Alım yapmayı düşünenlerin günlük hareketleri titizlikle takip ederek küçük düşüşlerde fırsatları değerlendirebileceğine dikkat çekti.

Dolar/TL'nin gram altın tarafında sabit kalmasını gözlemlemek için günlük olarak takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Kolçak, küçük kârların bile değerli olduğunu ifade etti. Gümüş için de aynı stratejinin geçerli olduğunu belirterek, Amerikan borsalarının veriye dayalı olarak hareket edeceğini ifade etti.

Ekonomi
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