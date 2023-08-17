Elinde TL'si olana TOKİ'den ucuz arsa! 11 ile TOKİ arsa piyangosu çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut, ticaret, sanayi, turizm tesisleri ve plansız nitelikli arsalar dahil olmak üzere toplam 69 arsayı 31 Ağustos 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı.



ÖZEL ÖDEME KOŞULLARI SUNULACAK





Alıcılar, bu çeşitli niteliklere sahip arsaları yüzde 35 peşinat ve 48 ay vade seçenekleriyle sahip olma fırsatına sahip olacaklar. Bu özel ödeme koşulları, arsa alımlarını desteklemek ve erişilebilir kılmak amacıyla sunuluyor.

Açık artırma etkinliği, 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 7.700.83.02 TL olan ve toplamda 1.544.482 m2 büyüklüğündeki 69 arsa, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ illerinde yer alıyor.

TOKİ, açık artırma etkinliğini Ankara Çankaya Bilkent'teki Merkez Binası ve İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirecek. Ayrıca teklifler, "emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de elektronik olarak iletilerek değerlendirilebilecek.

Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "emlakmuzayede.com.tr" adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0 212 608 15 00 numaralı telefondan da bilgi almak mümkün olacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'de konut ihtiyacını karşılamak, kentsel dönüşüm projelerini yürütmek, kamu binaları inşa etmek ve özellikle düşük ve orta gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sağlamak gibi amaçlarla kurulmuş bir devlet kurumudur. 1984 yılında kurulan TOKİ, ülke genelinde konut projeleri geliştirir ve yönetirken, aynı zamanda kentsel dönüşüm, altyapı projeleri ve kamu binaları gibi inşaat projelerini de yürütmektedir. Amacı, halkın daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamak ve konut sahibi olma imkanını artırmaktır. TOKİ, özellikle düşük gelirli ailelere sosyal konutlar sunarak ev sahibi olma fırsatı verirken, kamunun ihtiyaçları doğrultusunda kamu binaları inşa eder ve kentsel dönüşüm projeleriyle şehirlerin altyapısını güçlendirir.