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Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! İslam Memiş TL'si olanların ne yapacağını açıkladı

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Elinde Türk Lirası olanlar dikkat! İslam Memiş TL'si olanların ne yapacağını açıkladı
Elinde Türk Lirası olanlara uzman isim İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. Acele etmeyin uyarıları yapılırken güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Altın fiyatları merak konusu olurken güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. 14 Temmuz 2023 Perşembe günü tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları belli oldu.

Altın ve döviz kuru üzerinde ki hareketlilik devam ederken 14 Temmuz 2023 güncel rakamlar merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 'altın' uyarısında bulunurken ABD Haziran ayı enflasyon yüzde 3 seviyelerinde olduğu açıklanmasıyla 2 yılın en düşük rakamı oluşturuldu. Fiyatlar üzerinden yorumlarda bulunan Memiş, dolar ve euro konusuna değinerek biraz beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

14 temmuz altın

Dolar 28 TL olduğunda Euro 30 TL olacağını söyleyen Memiş, elinde TL olanların beklemede kalması gerektiğini dolar üzerinde çekilmelerin yaşanacağını söyledi. Altın ons fiyatları 1925 dolar seviyelerinde yer alırken Temmuz ayında 1860-1960 dolar aralığında takip edeceği söyleniyor.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın 1650 TL

Cumhuriyet altın 10.832 TL

Yarım altın 5.441 TL

Çeyrek altın 2.720 TL 

Ekonomi
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