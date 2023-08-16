Elindeki TL ile altın biriktirenler dikkat! O tarihten önce satan karalar bağlayacak

ABD'nin enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram altın 1.700 TL'yi aşarken, çeyrek altın fiyatı 2.740 TL'ye kadar tırmandı. Bu durum, yatırımcıları "Altın alınmalı mı, satılmalı mı?" sorusuyla baş başa bıraktı. Ancak dünyaca ünlü bir bankadan gelen endişe verici tahminler, altın sahiplerini düşündürmeye devam ediyor. Özellikle yastık altında altın birikenlerin dikkat etmesi gereken bir tarih belirtildi: Altınlarınızı o tarihten önce kesinlikle satmayın! Büyük bir banka, rekor tahminlerini detaylarıyla paylaştı.

ALTIN İÇİN TARİH VERİLDİ





Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından altın fiyatları yükselişe geçti ve halk arasında büyük bir ilgi uyandırdı. Yatırımcılar, gelecekte altın fiyatlarının ne olacağını merak ederken, dünyaca ünlü bir bankadan endişe verici bir açıklama geldi. Özellikle yastık altında altın biriktirenler dikkat! Altınlarınızı o tarihten önce kesinlikle satmamalısınız. Acele etmeden hareket etmeyenler daha sonra pişman olabilirler. Dünyaca ünlü bankanın gram ve çeyrek altın fiyatları için paylaştığı endişe verici tahminler, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Büyük Alman Bankası Commerzbank, "Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?" sorusuna yanıt olarak, yıl sonuna kadar beklediği altın seviyelerini açıkladı. Banka, yıl sonu için altın tahminini 1950-2000 dolar arasında belirledi. Bu rakamın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladı.