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Elinizde altın varsa sakın acele etmeyin: Uzmanlar son uyarıları yaptı!

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Elinizde altın varsa sakın acele etmeyin: Uzmanlar son uyarıları yaptı!
Piyasa hareketliliği hızla devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altınınız varsa sakın satmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Altını olan yatırımcı uzmanların önerilerini ve tahminlerini yakından takip ediyor. Yatırımcılara son uyarılar tapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

ALTINI OLAN YATIRIMCIYA SON UYARI 

Altın yatırımı yapan vatandaş piyasa hareketliliğini ve uzmanların önerilerini merakla araştırıyor. Uzmanlar sene sonuna kadar olan altın tahminlerini paylaştı. Uzmanlara göre ONS altın sene sonuna kadar 1800-1850 seviyesinde olsa da 2 bin dolar seviyesine yeniden yükselecek. Gram altın yatırımcısıyla ilgili Philip Capital Araştırma Müdürü ve Yatırım Danışmanı Onurcan Bal şu sözleri söyledi; ONS altında 1900 dolar altında kapanış olsa bile satışlar hızlanabilir. 

altın yatırımcısına son uyarılar geldi

ONS altında beklemekte fayda var diye düşünüyorum. 1950 seviyeleri görülmeden bu seviyelerden alım yapmak risk taşıyor. 1800-1850 seviyeleri alım için fırsat olabilir.’ Güncel olarak altın fiyatları şu şekilde;

Gram altın alış fiyatı 1.648.27 TL, satış fiyatı 1.648.54 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2.758 TL, satış fiyatı 2.794 TL

Yarım altın alış fiyatı 5.533 TL, satış fiyatı 5.588 TL

Tam altın alış fiyatı 11.032 TL, satış fiyatı 11.126 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.338 TL, satış fiyatı 11.509 TL

Ata altın alış fiyatı 11.326 TL, satış fiyatı 11.421 TL

Ekonomi
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