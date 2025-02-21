Elon Musk: Fed'i Denetleyebiliriz

Elon Musk, Fed'in denetlenmesi gerektiğini belirtti. 2025 CPAC etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 03:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 03:11
Elon Musk: Fed'i Denetleyebiliriz

Elon Musk, Fed'i Denetleyebileceklerini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerinde denetim yapabileceklerini dile getirdi. Musk, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlikte bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Altın Rezervlerinin Denetimi

Musk, Fort Knox'ta bulunan değerli metallerin, özellikle altın rezervlerinin denetlenmesi gerektiğini yineleyerek, bu rezervlerin ABD halkına ait olduğunu vurguladı. Bu durum, ulusal zenginliğin nasıl yönetildiği konusunda önemli bir tartışma yaratabilir.

İsraf ve Tasarruf Üzerine Düşünceler

Fed'i denetleyip denetlemeyeceklerine dair bir soru üzerine, Musk, "Evet, tabii."

Musk'ın bu sözleri, ekonomik yönetim ve finansal düzenlemelerle ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

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Elon Musk: Fed'i Denetleyebiliriz
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