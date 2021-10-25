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Elon Musk Shiba Inu hakkında ne dedi? Elon Musk'tan önemli Shiba Inu açıklaması

Shiba Inu’nun yaşadığı değer artışının sebepleri arasında gösterilen ünlü milyarder Elon Musk’tan önemli bir Shiba Inu açıklaması geldi. Peki Elon Musk Shiba Inu hakkında ne dedi? İşte detaylar...

25 Ekim 2021 Pazartesi 22:52
Elon Musk Shiba Inu hakkında ne dedi? Elon Musk'tan önemli Shiba Inu açıklaması
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Zaman zaman Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda kripto para piyasasını alt üst eden Space X’in ünlü milyarderi Elon Musk, bir dogecoin olan Shiba Inu’nun (SHIB) yaşadığı değer artışının sebepleri arasında gösteriliyordu. Elon Musk’tan bu iddialara yönelik önemli bir açıklama geldi. Peki Elon Musk Shiba Inu hakkında ne dedi?

Elon Musk Shiba Inu Hakkında Ne Dedi?


Piyasadaki dogecoinlerden birisi olan Shiba Inu son günlerde büyük bir değer artışı yaşayarak en popüler 13. kripto para birimi olmayı başarmıştı. Shiba Inu’nun bu yükselişinin sebeplerinden birisi olarak da Elon Musk’ın bu kripto para birimine yatırım yapması gösterildi. Fakat bu iddialara Elon Musk’tan yalanlama geldi. Elon Musk, Shiba Inu’ya yatırım yapmadığını fakat 3 farklı kripto para birimine yatırım yaptığını ifade etti.

Elon Musk Shiba Inu’nun dışında bitcoin ve dogecoin hakkındaki yorumlarını da Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Dogecoinin iyileştirmeleri hakkında konuşan Musk ‘’dogecoinin olması gereken tek şey hızlı, ölçeklenebilir ve göndermenin ucuz olması’’ ifadelerini kullandı. Elon Musk ayrıca bitcoinin yükselişiyle ilgili olarak ‘’daha önce de söylediğim gibi, çiftliğe kripto üzerine bahse girmeyin. Gerçek değer, herhangi bir biçimde para değil, ürün inşa etmek ve diğer insanlara hizmet sunmaktır.’’ sözlerini sarf etti.

Elon Musk daha önceki açıklamalarında Space X ve Tesla şirketlerinin sadece Bitcoin’e yatırım yaptığını ifade etmişti. Diğer iki kripto para biriminin hangileri olduğu ise henüz bilinmiyor.


Son Güncelleme: 25.10.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
BitcoinKripto ParaElon MuskShiba InuDogecoin
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