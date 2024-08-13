Elon Musk ve Donald Trump'ın Yayınında Teknik Sorunlar

Elon Musk'ın, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ile X sosyal medya platformunda gerçekleştirmeyi planladığı canlı yayın, beklenmedik teknik sorunlarla karşılaştı. Yayının Türkiye saatiyle 03.00'te başlaması beklenirken, birçok kullanıcı yayın bağlantısına erişemedi.

Musk, Sorunun Sebebini Açıkladı

Konuyla ilgili olarak Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, "X üzerinde büyük bir DDOS saldırısı olduğu görülüyor. Bunu durdurmak için çalışıyoruz. En kötü ihtimalle, daha az sayıda canlı dinleyici ile devam edeceğiz ve konuşmayı daha sonra yayınlayacağız," ifadelerini kullandı.

DDOS Saldırısı Nedir?

DDOS (Distributed Denial-of-Service) saldırısı, bir sistemin kapasitesinin üzerine çıkmasına neden olarak kullanıcıların o sisteme erişimini engelleyen bir siber saldırı türüdür. Musk, daha önce sistemi 8 milyon eşzamanlı dinleyici ile test ettiklerini ve yayına daha az sayıda eşzamanlı dinleyici ile devam edileceğini, ardından ise kaydın düzenlenmemiş versiyonunun paylaşılacağını belirtti.

Sonuç olarak, Musk'ın Trump ile yapacağı yayının teknik aksaklıklar nedeniyle beklenenden geç başlaması, sosyal medya dünyasında geniş yankı buldu.