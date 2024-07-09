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Emekli aylığı 10.000 TL ve üzeri olanlar hemen baksın! e-Devlet ekranı az önce açıldı

Emekli maaşı 10 bin TL ve üstü olanlar hemen sorgulayabilir! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 15:21
Emekli aylığı 10.000 TL ve üzeri olanlar hemen baksın! e-Devlet ekranı az önce açıldı

Sorgulama sayfası açıldı! E-Devlet sistemi üzerinden hemen kontrol edin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAAŞ SORGULAMA İŞLEMLERİ

Emekli maaşlarına Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verilerine göre zam yapılacak. Haziran ayı enflasyon verileri yüzde 1.64 olarak açıklandı. SSK ve Bağ Kur emeklisi kök maaşlara yapılacak zamları merakla bekliyor. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24.73 oranında gerçekleşti ve işçi emeklisi maaşlarına yüzde 24.73 zam netleşmiş oldu. 

kök maaş hesaplama

Kök maaşı 10 bin TL olan emekli 12 bin 473 TL, 15 bin TL olan vatandaş 18 bin 709 TL, 20 bin TL olan vatandaş 24 bin 946 TL, 25 bin TL olan emekli ise 31 bin 183 TL maaş alacak. Eğer kök maaşınızı bilmiyorsanız e-Devlet sistemine giriş yaparak 4A Emeklilik Maaşı sayfasında yer alan 5510 Ek 19 Miktar kısmında yer alan tutarı 10 bin TL'den çıkararak hesaplama yapabilirsiniz. 

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