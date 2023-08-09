Emekli maaş zammında heyecanlandıran rakam! 7500 TL maaş alanlar çok sevinecek

Refah payı, emekli maaşlarının enflasyona bakıldığında belirlenen zam oranından daha yüksek oran haline getirir. Refah payı, emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesini önlerken milyonlarca emekliye zam gelmesi üzerine gözler refah payına çevrildi.







Emeklilerin maaşlarına yansıtılan ve emeklilerin yaşam standartlarının artmasına katkı veren refah payı, daha rahat bir yaşam sürdürmek için ve daha fazla harcama yapmak adına önemli bir adımdır. Ekonomiyi olumlu yönde etkileyen refah payı, emekliler için önemli destek olarak görülür.