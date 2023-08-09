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Emekli maaş zammında heyecanlandıran rakam! 7500 TL maaş alanlar çok sevinecek

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Emekli maaş zammında heyecanlandıran rakam! 7500 TL maaş alanlar çok sevinecek
Milyonlarca vatandaş emekli maaş zammı için sabırsızlıkla beklerken Ocak ve Temmuz aylarında toplamda iki kere zam yapıldı. Fakat son dönemlerde gündemde olan refah payı için son karar çıktı. İşte tüm detaylar...

Refah payı, emekli maaşlarının enflasyona bakıldığında belirlenen zam oranından daha yüksek oran haline getirir. Refah payı, emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesini önlerken milyonlarca emekliye zam gelmesi üzerine gözler refah payına çevrildi.

refah payı

Emeklilerin maaşlarına yansıtılan ve emeklilerin yaşam standartlarının artmasına katkı veren refah payı, daha rahat bir yaşam sürdürmek için ve daha fazla harcama yapmak adına önemli bir adımdır. Ekonomiyi olumlu yönde etkileyen refah payı, emekliler için önemli destek olarak görülür.

Ekonomi
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