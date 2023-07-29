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Emekli maaşı 7500, 8000, 9000 olanlar voliyi vurdu! 1 TL ödemeden 10 bin TL para alacaklar!

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Emekli maaşı 7500, 8000, 9000 olanlar voliyi vurdu! 1 TL ödemeden 10 bin TL para alacaklar!
ING Bank tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. Emekli promosyon rakamlarını Temmuz ayı sonuna kadar yenileyen ING Bank'ın güncel banka emeklilik kampanyası detayları da belli oldu.

Emekli promosyon numaralarına olan talebin bankalar arasında rekabet ortamı yaratması üzerine ING Bank, en son Temmuz ayı promosyon numaralarını aşağıdaki şekilde güncellemiştir.. İşte güncel ING banka emeklilik kampanyası detayları..

"Temmuz ayında ING Bank tarafından gerçekleştirilen emekli promosyon kampanyası"

Maksimum 3.500TL (3.500TL hariç) 5.100TL,

3.500 TL ve üzeri 7.500 TL altı (7.500 TL hariç) 5.950 TL,

7.500 TL ve üzeri 10.000 TL altı (10.000 TL hariç) 7.650 TL

10.000 TL üzeri 8.500 TL.

Kampanyadan 3 yıl boyunca Banka'dan aylıklarını çekme ve nakit desteği alma taahhüdü veren tüm emekli müşteriler güncel promosyonlardan yararlanabilirler.

Promosyon ödemelerinden yararlanmak için herhangi başka bir ürün şartı yoktur. Bu promosyon 13 Mart 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihlerinin arasında nakit promosyon alan tüm emekli müşteriler için geçerli olmakla birlikte bu tarihler dışında kampanyaya katılan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır. Nakdi kredi başvuruları ING Telefon Bankacılığı ve ING şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

Ekonomi
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