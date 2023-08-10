Emekli maaşı 7500-8500-10.000 TL olanlara müjde! O banka maaşa ek 15.000 TL hediye veriyor!

Emekliler ve işçiler, yüksek enflasyon karşısında zorlandıkları durumlarda, zam haberlerine ilişkin son gelişmeleri takip ediyorlar. Aralık ayında asgari ücret belirlenene kadar daha fazla ücret artışı beklenmemekle birlikte, şimdilerde banka ücret promosyonları önemini koruyor.

YAPI VE KREDİ BANKASI'ndan 15.000 TL PROMOSYON

Kamu ve özel bankaların reklam olarak halka arz ettikleri ücretler merak edilirken Yapı Kredi Bankasıyla önemli bir anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı personeller için ödenecek promosyon tutarının 15 bin TL olarak belirlendiği öğrenildi.Bu kapsamda gerçekleştirilen üç ihaleyi de Yapı ve Kredi Bankası'nın kazandığı ortaya çıktı.





YAPI KREDİ BANKASI PROMOSYON ŞARTI

Yapı Ve Kredi Bankası'nın terfi için imzaladığı anlaşmanın diğer yetkilileri de etkilemesi beklenirken Kullu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nin yetkilileriyle imzalanan sözleşmenin 3 yıllık olduğu netleşti.

Yapı ve Kredi Bankası'nın 15.000 TL'lik hibesi, maaş alarak kazanılan promosyon komisyonlarını artırmak isteyen bankalardan yeni faiz oranları ve koşulların açıklanmasını bekleyen diğer memurlar, özel sektör çalışanlarıyla birlikte emekliler için emsal teşkil edip etmeyeceği merak ediliyor.