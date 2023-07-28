Emekli maaşı 7500 TL olan üzülmesin! 9.437 TL ek ödeme müjdesi geldi: Baş döndüren o tablo!

Emekli ve memurların 2023 Temmuz ayı maaşlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. 1 Ağustos günü başlayacak toplu görüşmelerde memurlar dışında emekliler de gündemde olacak. Maaş zammı, çocuk yardımı ve ikramiye gibi eklentilerin artırılması görüşülen öneriler arasında yer aldığı öğrenildi.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK, Bağkur ve EYT emeklilerine yapılacak ek maaş zammıyla ilgili açıklama yaptı. Peki, emeklilik planı için bir artış olabilir mi? Emekliler zam alıyor mu? Detaylar haberimizde..

ÖNCE MEMUR MAAŞLARI

1 Ağustos günü başlayacak olan toplu pazarlık merakla beklenirken, tekliflerde 2024'te üç aylık dönemde artışları yansıtacak bir plan yer alıyor. Peki federasyonun ortaya koyduğu öneriler Toplu kamu görevlilerine ne yapılacak? Ücretler nasıl gelişecek?

Ağustos ayına yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emeklinin dahil olduğu toplu pazarlık damgasını vuracak. Kamu görevlileri ve emeklilerin mali ve sosyal hakları, 1 Ağustos'ta başlayacak olan ve bir ay sürecek toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek.





Memur ve emeklilerin mali ve sosyal hakları, 1 Ağustos'ta başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek uzun süreli toplu pazarlıklarla belirlenecek.

3'ER AYLIK ZAM İSTENDİ

Artışın 2024'te çeyrekler halinde gelmesini isteyen Memur-Sen, ilk 3 ay için 10 puan, sonraki 3 ay için %10, üçüncü 3 ay için %15, dördüncü 3 ayda %10 olmak kaydıyla toplamda yüzde 70 zam istiyor. Federasyonun önümüzdeki yıl, özellikle 2025 için önerisi, ilk 6 ay için %10, sonraki 6 ay için %25 ve sonraki 6 ay için %15 olmak üzere %40'lık bir artıştır.

Ayrıca Memur-Sen, talebinde enflasyon farkının dönemsel alandaki rtışı takip eden aydan itibaren getirilmesini ve aradaki farkın en az 2 puanlık artışlarla ödenmesini şart koştu.

TEKLİF NE GETİRİYOR?

Memur-Sen'in önerdiği gibi; Enflasyon farkı hariç olmak üzere asgari memur maaşı 2024 Ocak'ta 29 bin 700 lira, Nisan'da 32 bin 670 lira, Temmuz'da 37 bin 570 lira ve 10 Ekim'de 41 bin 327 lira olacak.

Memurlar için asgari emekli maaşı halen 9 bin lira olup, enflasyon farkının ariç Ocak 2024'te 11 bin 334 liraya, Nisan'da 14 bin 667 liraya, Temmuz'da 16 bin 867 liraya ve Ekim'de 18 bin 554 liraya çıkacak.

OCAK AYINDA İKİ ARTIŞ

Öte yandan, Türkiye Kamu-Sen, 2024 yılının ilk altı ayında memur ve memuriyetten emekli olanların sayısının %40 oranında artırılmasını ve buna %10'luk sosyal payın eklenmesini önermektedir.

Federasyonun 2024'ün ikinci yarısı için önerisi yüzde 30 zam. Türkiye'de Kamu-Sen, Ocak ve Temmuz 2025'te %20'lik zam önererek ve Ocak'ta planlanan artışa sosyal paylardan %10'unu ekleyerek, TÜFE'nin oransal ücret artışını aştığı aydan itibaren enflasyon farkını ödemek istiyor.

EN AZ 33 BİN 880 TL

Federasyon, temel mali gereksinimlerinin, 2024 yılının tamamında sosyal yardımlarda kümülatif %100,2'lik bir artışa ve 2025 yılının tamamı için ortak yardımlar da dahil olmak üzere tüm ücretlerde %58,4'lük bir artışa eşit olduğunu belirtmektedir.