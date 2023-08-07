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Emekli maaşı 7500 TL olanlara can suyu! Kök maaşa kallavi zamla hesaplar değişiyor!

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Emekli maaşı 7500 TL olanlara can suyu! Kök maaşa kallavi zamla hesaplar değişiyor!
Emekli vatandaşlara yapılan zam oranlarının dışında ek iyileştirme haberleri de sürekli takip edilirken bir son dakika gelişmesi yaşandı. SSK ve Bağ-Kurluya yeni zam açıklandı. Emekli maaşı 7500 TL olanlara yüzde 9,49 kök zamla en düşük 9.894 TL ödeme yapılacak.

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılan zam artışının yeterli olmadığını söyleyerek Ocak ayındaki bir oran artışı haberine odaklandı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için daha yüksek enflasyon ve sosyal katılım programları müjdesini verdi.

Temmuz ayında enflasyon verisi %9.49 olarak açıklanırken uzman isimlerin ilk hesap verileri de ortaya çıktı. Temmuz ayı sonunda SSK ve Bağ-Kur'lu emekliler merakla temmuz ayı enflasyon rakamlarını inceledi. Ocak ayında gerçekleştirilecek büyüme oranı belirlenirken, ilk 6 ay için %9,49 olarak açıklanan büyüme oranı hesaplandı ve 6 aylık enflasyon veri tahmini ise uzmanlar tarafından verildi.

16 milyonu aşkın emekli ve 3,5 milyonu aşkın memur Ocak'tan bu yana yapılacak zamma odaklanırken önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmesi de merakla beklenmeye başladı. 2. dönem için açıklanan enflasyon oranı, toplu sözleşmedeki artışın ve kamu, memur ve memurların yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine katacağı farkı ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor. 2024 yılı Ocak ayında emekliler ve memurlara yılın 2. 6. ayında enflasyon oranı zammı yapılacak. İlk 6 aylık veriler Temmuz ayına ait ise %9,49 olarak yayınlanıyor.

Emekli maaşı 7500 TL olanlara müjde

Temmuz ayı yüzde 9.49 enflasyon oranına göre emekliler ile memurlar arasındaki fark yüzde 3.29 olarak hesaplanırken, emekli maaşının belirlenebilmesi için 5 ay daha geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda uzmanların teşvik hesaplaması devam etti.

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası 2023 yılı ikinci yarı enflasyon tahminini yayınladı. Merkez Bankası'nın tahminlerinde Ocak ayında açıklanan enflasyon %31,92 olacak. Burada SSK ve Bağ-Kur üyelerine en az %31 ve %92 oranında maaş zammı yapılacağı anlamına gelirken, memur ve kamu çalışanları için kayma farkı %24,45 ödeme ile daha fazla iyileştirme yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde iyileştirmelerin devamına ilişkin bir açıklama yaptı. Erdopan açıklamasında, “En iyi artışı memur, işçi ve emekliler için bütçe şartlarını geri çekerek yaptık. Yıl sonu emekliler ve memurlar için yeni bir değerlendirme olabilir” dedi.

Öte yandan, bu kapsamda ek ödemeler de ahil 7500 TL olan asgari emekli maaşına zam yapılacağı belirlenirken, Ocak ayı artışının temel emekli maaşına yansıtılacağı söylendi. Belirlenen temel aylığın altında kalan temel aylık ve eklere sahip olanlar, artış yansıtıldıktan sonra ücrete eklenecektir.

Kök ücretin tahmini artış oranı aşağıdaki gibi yansıtılacaktır;

1- En düşük maaş: 7.500,00

Yüzde 9.49 zamlı maaş: 8.211,75

Yüzde 31,92 zamlımaaş: 9.894,00

2- En düşük maaş: 12.900,00

Yüzde 9.49 zamlı maaş: 14.124,21

Yüzde 31,92 zamlımaaş: 17.017,68

Ekonomi
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