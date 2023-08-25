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Emekli maaşı 7500 TL olanları sevindiren gelişme! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

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Emekli maaşı 7500 TL olanları sevindiren gelişme! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
Seçim öncesinde en düşük emekli maaşını 7.500 Tl olması sonrasında gözler ikinci artışa çevrildi. SSK ve Bağkur emeklileri için yeni süreç başlarken en düşük emekli maaşına yapılacak zam dikkatleri çekti. İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası, Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı için yeni ipucunu verdi. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken yüzde 9.49 zamla 8.211 TL'ye yüzde 31.94 zamla 9.894 TL olarak güncellenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL

Emeklilere yönelik destek çalışmaları devam ederken masaya yatırılan konuların başında taban aylık yer aldı. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken bu tutarın arttırılması için talepler sunuldu. Temmuz'da net asgari ücret 11.402 TL'ye yükselirken en düşük emekli maaşında hareketlilik yaşanmadı. Bu durum üzerine emekli maaşlarında ki tahminler 10 bin TL sınırına yükseldi.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MAAŞ HESAPLAMASI

Mevcut maaş: 7.500,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 9.984,75 TL

Mevcut maaş: 7.600,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.117,88 TL

Mevcut maaş: 7.700,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.251,01 TL

Mevcut maaş: 7.800,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.384,14 TL

en düşük emekli maaşı 10 bin TL

Mevcut maaş: 7.900,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.517,27 TL

Mevcut maaş: 8.000,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.650,40 TL

Mevcut maaş: 8.100,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.783,53 TL

Mevcut maaş: 8.200,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 10.916,66 TL

Mevcut maaş: 8.300,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.049,79 TL

Mevcut maaş: 8.400,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.182,92 TL

Mevcut maaş: 8.500,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.316,05 TL

Mevcut maaş: 8.600,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.449,18 TL

Mevcut maaş: 8.700,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.582,31 TL

Mevcut maaş: 8.800,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.715,44 TL

Mevcut maaş: 8.900,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.848,57 TL

Mevcut maaş: 9.000,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 11.981,70 TL

Mevcut maaş: 9.050,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.048,27 TL

Mevcut maaş: 9.100,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.114,83 TL

Mevcut maaş: 9.200,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.247,96 TL

Mevcut maaş: 9.300,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.381,09 TL

Mevcut maaş: 9.400,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.514,22 TL

Mevcut maaş: 9.500,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.647,35 TL

Mevcut maaş: 9.600,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.780,48 TL

Mevcut maaş: 9.700,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 12.913,61 TL

Mevcut maaş: 9.800,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.046,74 TL

Mevcut maaş: 9.900,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.179,87 TL

Mevcut maaş: 10.000,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.313,00 TL

Mevcut maaş: 10.100,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.446,13 TL

Mevcut maaş: 10.200,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.579,26 TL

Mevcut maaş: 10.300,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.712,39 TL

Mevcut maaş: 10.400,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.845,52 TL

Mevcut maaş: 10.500,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 13.978,65 TL

Mevcut maaş: 10.600,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.111,78 TL

Mevcut maaş: 10.700,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.244,91 TL

Mevcut maaş: 10.800,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.378,04 TL

Mevcut maaş: 10.900,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.511,17 TL

Mevcut maaş: 11.000,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.644,30 TL

Mevcut maaş: 11.100,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.777,43 TL

Mevcut maaş: 11.200,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 14.910,56 TL

Mevcut maaş: 11.300,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.043,69 TL

Mevcut maaş: 11.400,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.176,82 TL

Mevcut maaş: 11.500,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.309,95 TL

Mevcut maaş: 11.600,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.443,08 TL

Mevcut maaş: 11.700,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.576,21 TL

Mevcut maaş: 11.800,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.709,34 TL

Mevcut maaş: 11.900,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.842,47 TL

Mevcut maaş: 12.000,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 15.975,60 TL

Mevcut maaş: 12.100,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 16.108,73 TL

Mevcut maaş: 12.200,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 16.241,86 TL

Mevcut maaş: 12.400,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 16.508,12 TL

Mevcut maaş: 12.500,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 16.641,25 TL

Mevcut maaş: 12.600,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 16.774,38 TL

Mevcut maaş: 12.700,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 16.907,51 TL

Mevcut maaş: 12.800,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 17.040,64 TL

Mevcut maaş: 12.900,00 TL

% 33.13 zamlı maaş: 17.173,77 TL

Ekonomi
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