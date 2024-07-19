Emekli maaşı alan tüm emekliler yararlanacak! Bir sefere mahsus 10.000 TL alabilecekler

Emeklilere müjde! Başvuru yapan 10 bin TL ödemeyi kapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 10 BİN TL ÖDEME

Maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen milyonlarca emekli vatandaşlar bankaların ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre emekli maaşını bankadan alan emekli müşterilere 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak.





Kampanyadan faydalanabilmek için emekli maaşının Ziraat Bankası aracılığıyla alınıyor olması gerekiyor. Başvurular en yakın Ziraat Bankası şubesine gidip başvuru formu doldurularak kolaylıkla yapılabilecek. Müşterilerin kimlik kartı ve emekli maaş cüzdanını ibraz etmesi gerekiyor. Bankanın 10 bin TL kredi ödemesiyle borçlarınızı kapatabilir, ev tadilatlarınızı yapabilir, sağlık ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, seyahate çıkabilir ve yatırım yapabilirsiniz. 10 bin TL emekli kredisi ile ilgili detaylı bilgilere Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.