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Emekli maaşı düşük olanları sevindiren gelişme! En düşük emekli maaşına kallavi zam

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Emekli maaşı düşük olanları sevindiren gelişme! En düşük emekli maaşına kallavi zam
Son dakika! Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan son zamların ardından KDV, ÖTV ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle milyonlarca emekli maaşlarında erime yaşadı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den flaş açıklama: En düşük emekli aylığı asgari ücrete sabitleniyor! İşte detaylar...

Son dakika haberine göre, Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan son zamların ardından gelen KDV, ÖTV ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle milyonlarca emekli, maaşlarında erime yaşadı. Bu durumun ardından emekliler, yeni bir zam haberini beklerken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den flaş bir açıklama geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 11 BİN 402 TL OLACAK

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CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde merkez, Bor ve Çamardı ilçelerinde emeklilerle buluştu ve onların sorunlarını dinledi. Emekli kahvehanelerinde emeklilerle yapılan görüşmelerde, en düşük emekli maaşının asgari ücretle aynı seviyeye getirilmesi talebi dile getirildi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve zamların emeklilerin geçimini zorlaştırdığı vurgulandı.

Gürer, Meclis'e verilen Kanun Teklifi ile en düşük emekli aylığının asgari ücrete sabitlenmesini talep ettiğini açıkladı. Eğer kabul edilirse, en düşük emekli aylığı 11 bin 402 TL olacak. Emekli aylıklarının artırılması yönündeki bu teklif, emekliler tarafından büyük bir beklentiyle karşılandı.

Vatandaşlar, gelen bu haberle birlikte umutlu bir şekilde gözlerini TBMM'deki kanun teklifine çevirdi. Emeklilerin maaşlarının artırılması ve geçim koşullarının iyileştirilmesi için yapılan çabalara büyük bir destek veriliyor. Özellikle emekli aylıklarının asgari ücret seviyesinde olması, emeklilerin yaşam koşullarını önemli ölçüde etkileyecek bir adım olarak görülüyor.

Ekonomi
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