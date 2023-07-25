Emekli maaşı yetmeyenleri umutlandıran gelişme! Maaş zammı için kritik tarih verildi

Devlet bu yıl emekli maaşlarına birden fazla ek zam yaptı, son yapılan zam sonrası TBMM’de emekli zammına ilişkin önemli bir toplantı yapılacaktır. Detaylar haberimizde...







MİLYONLARCA EMEKLİYİ HEYECANLANDIRAN MAAŞ ZAMMI HAREKETLİLİĞİ... MECLİS 25 TEMMUZ SALI GÜNÜ TOPLANIYOR

Temmuz ayında hükümet milyonlarca işçi için ücret artışları açıkladı. Yüzde 17,55'lik fiyat artışına ek olarak, yetkililer 8.00077 lira fiyat artışı aldı. Asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseltildi. Ancak emekliler hükümetten beklediklerini alamadılar. Emekliler meclisten önce KDV ve ÖTV zammı için adım attı. Birbiri ardına açıklandı. Emekli Yaşlı Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği (EYT) faaliyetlerine başladı. TÜED de bir açıklama yaptı. İşte emeklilik artışlarındaki sıcak gelişmeler...

16 Temmuz'da ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, emekliler ve memurlarla ilgili kesin kararlarının ardından 25 Temmuz Salı günü toplanacak. Görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Kongre'nin ekonomik gelişmeleri ve son faiz artışlarını tartışması gerektiğini söyleyerek olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

KDV ve ÖTV artışları (benzin, motorin, LPG, tarifeler) Genel Kurul'da görüşülecek. Milyonlarca emekli de seslerini duyurmak için adımlar atıyor. Birbiri ardına açıklandı.

Emeklilik sıkıntısı yaşayan Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği, milletvekilleriyle başlattığı etiketleme kampanyasıyla emekli maaşlarına tepkisini açıkladı. EYTSYDD, 25 Temmuz Salı günü TBMM'nin olağanüstü toplantısında milletvekillerine çağrıda bulunarak, TBMM'den emekli maaşlarının düzenlenmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

EYTSYDD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARZU LASTİKÇİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Emeklilerin milli gelir içindeki oranı her geçen yıl azalmaktadır.

Tüm ürünlerin yükselen fiyatları işçilerin cebine tepeden tırnağa yağarken,

Bu maaş ve hayat pahalılığı ile nasıl mücadele edeceğiz?

Ayakta ve hayatta nasıl kalacağız?

#EmeklidenMecliseÇağrı

TÜED'DEN ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), meclis toplantısı öncesinde tüm emekliler için 4 bin liralık ek emeklilik zammı çağrısını yineledi.

TÜED'den yapılan açıklamaya göre, derneğin yönetim kurulu toplantısı 21 Temmuz'da Ankara'da yapıldı ve 122 şube başkanı katıldı.

Emekli aylığı zamları, ürün ve hizmet fiyat artışları ile KDV ve ÖTV oranlarındaki artışların görüşüldüğü toplantıda şu ifadelerin kullanıldığı kaydedildi:

"Emeklilerin kök aylıkları yetersiz kaldığı için 15 milyon emekli, yapılan düşük zamlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradı. Taban aylıkları iyileştirilmeden ve aylık hesaplama sistemleri değiştirilmeden yüzdeli zamlarla emeklilerin refahını artırmak mümkün değil. Derneğimizin aylıklara 4 bin lira seyyanen zam talebi karşılık görmediği için milyonlarca emekli geçinmekte zorlanıyor. Bunun görülmesini ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seyyanen zam önerimizi bir kez daha yeniden değerlendirmesini talep ediyoruz."

Devletin çalışanlara ve emeklilere bir bütün olarak bakması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl emekli aylıklarına birinci altı ayda yüzde 30, ikinci altı ayda yüzde 25 zam uygulanmış ve aylıklarda toplam yüzde 62,5 artış olmuştur. 2023 yılında asgari ücrete, kamu işçisi ve memur aylığına ortalama yüzde 110 artış yapılmıştır. Görüldüğü gibi çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir makası büyüdü. TBMM'nin açılmasıyla birlikte ek zam talebimizin gündeme alınmasını ve emeklilerimizi rahatlatacak bir artışın yapılmasını istiyoruz."