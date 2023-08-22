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Emekli maaşına 5000 TL, ikramiyeye 150.000 TL! Bu şartı sağlayanların cebi şenlenecek

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Emekli maaşına 5000 TL, ikramiyeye 150.000 TL! Bu şartı sağlayanların cebi şenlenecek
Toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde memurlara müjdeli haber geldi. Hükümet, tüm memurlara 3600 ek gösterge sağlayacak. Ayrıca, emekli ikramiyeleri 150 bin TL'ye çıkacak. Detaylar haberimizde...

Türkiye'de memurların beklediği toplu sözleşme görüşmeleri yaklaştıkça, memurlara gelecek yeni haklar da gündemin odağına yerleşiyor. Salı günü yapılacak toplantıda, memurlara dair çeşitli iyileştirmeler ele alınacak.

EMEKLİ MAAŞINA 5 BİN TL ZAM

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Hükümet, memurlara yönelik 3600 ek gösterge verileceğini açıklarken, bu düzenlemenin tüm memurları kapsayacağını vurguladı. Daha önce sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen bu hak, artık tüm memur kesimine sağlanacak. Bu değişiklik, emekli olan memurların ikramiyelerinde ve maaşlarında önemli artışlar sağlayacak.

Ayrıca, emekli memurların da beklediği bir diğer gelişme, emekli ikramiyelerinin 150 bin TL'ye kadar artırılması ve emekli maaşlarının 5 bin TL'ye kadar yükseltilmesi olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergenin etkisiyle birinci derecedeki bir memurun emekli ikramiyesinde büyük bir artış beklediğini dile getirdi. Aynı şekilde, emekli maaşlarında da 4.500 ila 5.000 TL arasında bir artışın öngörüldüğünü belirtti.

3600 ek gösterge düzenlemesi, birinci kademeye yükselen memurları kapsayacak şekilde yapıldı. Bu değişiklikle ilkokul, ortaokul ve lise mezunu memurların yanı sıra önlisans ve lisans mezunu memurlar da etkilenecek. Özellikle 9. dereceden başlayarak 1. dereceye kadar yükselen önlisans ve lisans mezunu memurlar, bu düzenlemeden faydalanacaklar. Bu önemli düzenleme en erken 15 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek ve memurların beklentilerine olumlu yanıtlar sunacak.

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