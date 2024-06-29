Emekli maaşında iki tehlike! Milyonlarca emeklinin bundan haberi dahi yok!

Çalışma ekonomisinde uzman isimlerden Prof. Dr. Aziz Çelik, son konuşmasında emeklilerin temmuz ayında karşılaşabileceği iki önemli tehlikeye karşı bir uyarı mesajı verdi. Uyarıda, bu durumun ekonomik açıdan zor durumda olan ve artan ücretlerle ayakta kalan emekliler için korkunç bir durum olduğu vurgulandı.

TÜFE verilerinin açıklanması sonrasında emekli ve memurların 4 aylık enflasyon artış oranları belli oldu. Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat'ta yüzde 4,53 ve Mart'ta yüzde 3,16 olan tüketici fiyatları endeksindeki artış, Nisan'da yüzde 18,70'e yükseldi. Bu rakam SSK ile Bağ-Kur emekli maaşlarındaki artışlarla da örtüşüyor. Milyonlarca kişi temmuz ayındaki raporu heyecanla bekliyor. Hazine, varlıklarının korunması için gerekli her türlü tedbiri almaya başladı.

Diğer taraftan da; Temmuz sonu itibarıyla emekli sayısında yüzde 100 artış yaşandı.

Emekliler ve memurlar Temmuz ayında düzenli olarak geçici maaş artışı alacaklar. SGK işçi ve emeklilerine son altı aydaki enflasyon oranında zam verilecek. Enflasyon artışı, memur ve emeklilere toplu iş sözleşmesine (TİS) göre fark düşüldükten sonra uygulanacak. Ancak ücret artışları iki önemli tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kesin emekli maaşı artışı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarındaki enflasyon oranına göre belirlenecek.





MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA İKİ ÖNEMLİ TEHLİKE

Prof. Dr. Aziz Çelik, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde bazı emeklilere temmuz ayında maaş artışı yapılmayacağını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımla açıklama yapan Çelik, bu durumun neden aylık bazda ortaya çıktığını vurguluyor.

Prof. Dr. Çelik, sosyal ağlarda paylaştığı mesajlarda emekli maaşlarının temmuz ayında düştüğünü ancak iki önemli sayılan tehlikenin bulunduğunu söyledi. Çelik, “Dört aylık resmi enflasyon rakamı 18,7 şeklinde çıklandı. Altı aylık resmi enflasyonun da en az yüzde 25 olmasını tahmin ediyoruz. emmuz, emekliler için maaş zammı ayı olacak ancak iki önemli sayılan ehlike var. Bağ-Kur'da işçi ve emeklilere temel aylık bağlanabiliyor. Yasaya uymayan Bağ-Kur işçileri ve emeklileri, son altı aylık resmi enflasyon oranına (TÜFE) göre temmuz ayında maaş artışı alacak. Ancak bu artış emeklinin temel maaşına yapılacak. Şu anda (kayıtlara göre) esas ayı 10.000 TL'nin altı olan emeklilerin maaşı 10.000 TL'ye çıkacak ve aradaki fark Hazine tarafından karşılanacak" dedi.