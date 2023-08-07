Emekli maaşını ATM'den çekenlere 8500 TL ödeme! Başvuran maaşını 16 bin TL olarak çekecek

Emeklilere sunulan ek ödemeler yaygınlaştıkça emekliler daha rahat yaşayabilmek adına kampanyalara yönelmeye başladılar. Özellikle emekli maaşı zammı sonrasında promosyon maaş aralığından yukarı çıkan emekliler, yeni promosyonlar için harekete geçtiler. Bu kapsamda bu fırsatı değerlendiren bankalar, emeklilik destek ödemelerini önemli ölçüde artırmış ve müşteri kitlesini artırmaya başlamıştır.

2017'den bu yana emeklilik promosyonları emeklilerin ceplerine ücretsiz ve sıfır ödeme şeklinde girdi. Emekli, refahına uygun en kârlı bankalarla 3 yıllık sözleşme imzalar ve aynı bankadan 3 yıl maaş alır. 3 yıldan önce daha fazla promosyon ödemek için banka ile yeniden sözleşme imzalamanız mümkündür, ancak kalan günleri eski bankaya ödemek zorundasınız.

ING Bank, bu kapsamda promosyon ödemelerinde diğer bankaları bir adım öne geçti. Yakın zamanda güncellenen ING Bank emeklilik promosyonunda 10.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak.

"ING BANK Emeklilik Promosyonu"





Ağustos ayında bankalar emeklilik promosyon rakamlarına ilişkin bir bildiri yayınladılar. ING Bank'ın belirttiği üzere 31 Ağustos itibarıyla kampanya süresince 8500 TL ve 1500 TL ek ödeme kapasitesi sağlanmaktadır. Maaş aralığına göre bankanın sunduğu tutarlar şu şekildedir;

1 aylık/aylık toplam geliriniz 3.500 TL'ye kadar 5.100 TL, 3.500 TL-7.500 TL arası aylık gelire 5.950 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasu aylık gelire 7.650 TL 10.000 TL ve üzerinde aylık gelire 8.500 TL promosyon nakit ödemesi alacaksınız.

Öte yandan bankanın düzenlediği kampanyada 1500 TL'ye kadar ek ödeme imkanından da yararlanabilirsiniz. ING Bank üzerinden, 500 TL nakit ödeme ve otomatik ödeme talimatı ile toplam 1500 TL başvuru onaylandıktan hemen sonra hesaba aktarılacaktır. ING Bank'ın emeklilik promosyonundan faydalanmak ve 10000 TL'ye varan ek ödeme almak istiyorsanız cep telefonu, internet veya doğrudan bankaya giderek başvuru yapabilirsiniz.