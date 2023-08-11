Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlar dikkat! 10-11 Ağustos acil ödeme duyurusu geldi

İş Bankası, emekli maaşı hesapları üzerinden kredi başvurusu yapanlara özel avantaj verildi. Bu özel kampanya ile ihtiyaç kredisi ödemeleri kolayca hesaplarınıza aktarılacak. Nakit ihtiyacınız olduğunda hemen başvuru yaparak ekonomik olarak rahatlayabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi kampanyasında vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödeme imkanı sunarken uzun vadeli olarak ödeme kolaylığı sağlanıyor. Size özel faiz oranıyla emekli kredisinden yararlanarak ihtiyaçlarınızı en uygun şartlar karşılanır. Hızlı ve kolay şekilde yapılacak olan başvurular 2 dakika içerisinde onaylanmasıyla hesaplara aktarılır.





İş Bankası tarafından sunulan kredilerden yararlanmak için vatandaşların 18 yaş üzeri olması ve kredi puanlarının ise 1200 üzeri olması gerekiyor. İş Bankası şubelerine gitmeden hızlı ve kolay şekilde başvuru işlemleri gerçekleştirilir.