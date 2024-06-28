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Emekli maaşını taşıyana 180.000 TL ödeme var! Böyle kıyak bir daha gelmez

Emekli maaşını getirene 180 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 19:43
Emekli maaşını taşıyana 180.000 TL ödeme var! Böyle kıyak bir daha gelmez

Milyonlarca emekliye görülmemiş fırsat! Tek şartla 180 bin TL ödeme! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 180 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşların maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla bankaların kredi ödeme kampanyaları son hızıyla devam ediyor. Halkbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 180 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için ilk olarak emekli maaşının bankaya taşınması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden ya da online kanalları aracılığıyla yapılabilecek. 

halkbank 180 bin tl ödeme

Maaş taşıma işlemleri sonrasında şubelerden ya da online kanallar aracılığıyla kredi başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Başvuru sonrasında kimlik kartı, emekli maaş bilgileri ve ikametgah bilgilerinin bankaya ibraz edilmesi gerekiyor. Başvuru değerlendirmesinde kredi notu ve geçmiş borçlar önem taşıyor. Başvurusu onaylanan emekli müşteriler 180 bin TL'ye kadar ödemelerden faydalanabilir. Emekli müşterilere özel uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sunulan kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgilere Halkbank resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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