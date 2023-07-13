Emekli maaşları için yeni zam isteniyor: SSK, Bağkur, EMSAN emekli maaşları belli oldu

Memurlara yapılan zamlar sonrasında emekliler de daha yüksek zam taleplerini dile getirmeye başladı. Peki emekli maaşlarında değişiklik olacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMMUZ EMEKLİ MAAŞLARI

TÜİK tarafından yapılan açıklamalara göre 2023 senesi ilk 6 aylık enflasyon oranları sonrasında emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılmasına karar verildi. 2023 Ocak ayında enflasyon oranlarına göre emeklilere yüzde 15.40, memur emeklilerine yüzde 16.40 zam yapıldı. Sene başında verilen kararla birlikte emekli maaş zamları yüzde 30 oranına tamamlandı. Sene başında memur emeklisine yüzde 13.60, SSK ve Bağ Kur emeklisine yüzde 14.60 oranında refah payı verildi. Son rakamlarla birlikte emekliler 2023 senesinde toplam yüzde 55 zam aldı. Aynı zamanda en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.





2022 senesinde en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL, Temmuz ayında 3 bin 500 TL olarak belirlenmişti. En düşük emekli maaşına yüzde 25 oranında zam uygulanmadı, zamlar kök maaşlara uygulanacak. Kök maaş emekli vatandaşların senede iki kere belirlenen ve TÜİK tarafından açıklanan geçmiş altı aylık enflasyona göre emeklilerin asıl maaşı anlamına geliyor. Son senelerde en düşük emekli maaşına yapılan zamlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yani aradaki 2 bin TL fark Bakanlık tarafından veriliyor. Temmuz ayında yapıldığı gibi en düşük emekli maaşında yükseliş olmazsa zamlar kök maaşa göre hesaplanacak. Ocak ayında 5 bin 517 TL maaş alan emeklinin maaşı Nisan ayında 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. Ancak Temmuz ayında bu maaşa zam yapılmadığı için emekli zamları 5 bin 517 TL'ye uygulanacak. Bu şekilde emeklilerin maaşları 6 bin 896 TL'ye yükselecek. Bu miktar 7 bin 500 TL'den az olduğu için Temmuz ayında 7 bin 500 TL'ye tamamlanmaya devam edilecek.