Emekli maaşları sil baştan değişiyor! Cumhurbaşkanı talimat verdi: O rakama dikkat

Emekli maaşlarının hızla erimesine karşı yeni çözüm yolları arayışı sürüyor. Şu an için bulunmuş en etkili yöntem ise emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması.

Seçim sonuçlarının ardından hükümet, verdiği sözleri yerine getirme konusunda hızlı adımlar attı. Bu çerçevede, asgari ücretten memur maaşlarına kadar birçok sektörde iyileştirmeler gerçekleştirildi. Emekliler için ise kök ücrete yüzde 25 zam yapılma kararı alındı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?





Emeklilere yönelik bu zam kararı başlangıçta olumlu bir tepkiyle karşılandı. Çünkü kısa bir süre önce en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarılmıştı. Bu bağlamda, 7500 TL'nin üzerine yüzde 25 zam yapılacağı düşünülüyordu. Bu sayede en düşük emekli maaşı 9375 TL'ye yükseltilecekti.

Ancak, hesaplar tutmadı. Emekliler daha önce kök ücrete yönelik böyle bir zamla karşılaşmamışlardı. Bu nedenle pek çok kişi, aslında birçok emeklinin kök ücret olarak oldukça düşük miktarlar aldığını fark etmedi.

Kök ücret, son yapılan zamları kapsamamakta ve maaşlar henüz 7500 TL'ye ulaşmadan önceki tutarları baz alarak hesaplanmaktaydı. Bu nedenle yüzde 25'lik zam, birçok emeklinin maaşında önemli bir artışa yol açmadı. Bazı emeklilerin maaşları ise sadece 100 - 200 TL arasında bir artışla sınırlı kaldı.

Daha önceki maaşı 7500 TL'ye yakın olanlar ise, yüzde 25 oranı olmasa da kabul edilebilir bir artışla karşılaştı. Ancak emeklilerin büyük bir kesimi hayal kırıklığı yaşadı.

Seyyanen zam fikri, ilk olarak MHP lideri Bahçeli tarafından gündeme getirildi. Bahçeli'nin bu önerisinin ardından şimdi de Cumhur İttifakı'nın diğer önemli bileşeni seyyanen zam fikrine destek verdi.

11 BİN 500 TL EMEKLİ MAAŞI TALEP EDİLİYOR





Yeniden Refah Partisi (YRP), yeni zamların hemen yapılması gerektiğini ve yılbaşını beklememenin önemli olduğunu belirtti. YRP, emeklilere acil şekilde seyyanen zam yapılmasının gerektiğinin altını çizdi.

YRP yetkililerine göre, seyyanen zammın en az 4 bin TL olması gerekiyor. Bu sayede en düşük emekli maaşı 11.500 TL seviyesine yükselecek, yani asgari ücretle eşdeğer hale gelecektir.

Şu an MHP ve YRP, emekliye seyyanen zam konusunda seslerini yükseltmiş durumda. Gözler şimdi AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Meclis açıldığında hızlı bir şekilde emekliye seyyanen zam müjdesi verilebilir ya da Erdoğan'ın ansızın yayınlayacağı bir kararname ile emekliler bekledikleri müjdeyi alabilirler.