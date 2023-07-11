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Emekli maaşları sil baştan değişti! Maaşı 7500 8000 9000 10.000 olanlar dikkat: İşte yepyeni rakamlar

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Emekli maaşları sil baştan değişti! Maaşı 7500 8000 9000 10.000 olanlar dikkat: İşte yepyeni rakamlar
Yaklaşık 16 milyon emekli için Temmuz ayı zam oranları açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenlemeyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam oranı yüzde 19.77 olarak belirlendi. Ancak, memur emeklileri için zam oranı yüzde 17.55 olarak tespit edildi. Bu düzenlemeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zam oranı yüzde 25'e yükseltilirken, memur emeklilerine ise yüzde 7.45 ek zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine ise

Temmuz ayı ödeme döneminde yürürlüğe girecek olan zam, mevcut emeklilerin yanı sıra bu yıl içinde emekli olacakları da etkileyecek. Ayrıca, dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 oranında yükseltilecek.

YÜZDE 25 ZAM KÖK AYLIKLARA

AYLIK

Yüzde 25 zam, emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin, şu an 7.000 lira olan kök aylığına sahip bir emekli, bu zamla birlikte 7.500 lira emekli aylığı alacak. Bu durumda, kişinin aylık geliri 8.750 lira olacak.

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için en düşük kök aylık 6.093,18 lira idi. Bu aylık, taban aylık düzenlemesiyle birlikte 7.500 liraya tamamlanarak ödenmekteydi.

Memur emeklileri için en düşük aylık da yüzde 25 zamla birlikte 7.901,66 liradan 9.877 liraya yükselecek.

TEMMUZ MAAŞLARI VE YÜZDE 25 ZAMA GÖRE ALINACAK MAAŞLAR

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