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Emekli maaşlarına 7.500 TL ek ödeme! Ağustos kampanyasında son günler sakın kaçırmayın: Emeklilerin cepleri dolup taşacak

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Emekli maaşlarına 7.500 TL ek ödeme! Ağustos kampanyasında son günler sakın kaçırmayın: Emeklilerin cepleri dolup taşacak
Ağustos ayına özel emekli maaşlarına promosyon kampanyası başladığı müjdesi verildi. Yüzde 25 zam sonrasında artan maaşlara ek kampanya geldi. İşte o bankadan promosyon kampanya detayları…

Garanti BBVA güncel promosyon kampanyası ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapıldı. Emekli maaşını 3 sene süreyle bu banka üzerinden almak için anlaşma yapanlara 10 bin TL ödeme yapılacak. O tarihler arasında başvuru yapanlara ilave nakit destek için tüm detaylar haberimizde. 

GARANTİ BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI 

3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL 3.500 TL – 7.500 TL aralığında olanlara 5.250 TL 7.500 TL – 10.000 TL arasında emekli maaşı olanlara 6.750 TL 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 7.500 TL promosyon ödemesi yapılacak. 

garanti banka

PROMOSYONLARA ZAM 

31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan emekli promosyon kampanyasında başvuru yapan emeklilere 7.500 TL ödeme yapılacaktır. Emekli maaşlarına temmuz ayında yüzde 25 zamla beraber bankaların promosyon rakamlarında artış yapıldı. Emekli promosyonu ödemelerinde değişikliğe gidilmesi ve nakit promosyonlarına yükselmesi durumunda, banka resmi sayfası üzerinden bilgileri yayınlamaktadır.

Ekonomi
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