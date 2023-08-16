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Emekli maaşlarına Ekim ayarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o rakam için müjdeyi verdi

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Emekli maaşlarına Ekim ayarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o rakam için müjdeyi verdi
Milyonlarca emekli Temmuz 2023'ten itibaren zamdan memnun değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyileştirmeler yapılacağını belirterek yeni yıla işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise verilen talimatın ardından hızlı bir gelişme yaşandığını bildirdi. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarının daha da iyileştirileceğini açıkladı. Genel Kurul'un açılış günü olan Ekim ayı, emekli maaşlarının daha da geliştirilmesi için öne çıktı.

Temmuz 2023 için emekli maaşı artışı, refah bileşenli enflasyonist artış hariç yüzde 25 olarak belirlendi. Ancak bu artış, temel aylık üzerinden hesaplanan aylık artışını sınırlamıştır. Asgari emekli maaşı 7500 TL'de kaldı ve milyonlarca emekli ise bu durumdan hiç hoşlanmadı. Her şeyden önce memur zammının emeklilere de yansıması istendi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak 2024'te emekli maaşlarına zam yapılacağına değindi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, bütçe çalışmalarının sonuçlarına göre tüm kesimlerin şikayetlerinin giderilmesinin mümkün olduğunu ve bunun yeni yıl civarında bitirilmesinin planlandığı belirtildi.

Emekli maaşlarına Ekim ayarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o rakam için müjdeyi verdi

Bakan Vedat Işıkhan, Çorum'a yaptığı ziyarette yaptığı açıklama durumu değiştirdi. Işıkhan, meclisin açılış gününde Ekim ayındaki emekli maaşı zammına değindi. Bu, emeklilerin Ekim ayı içerisinde bir zam daha alacağını gösterdi.

Emekli maaşı artışları Ocak-Temmuz aylarında duyurulan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenmektedir. Yeni zamların hesaplanmasında SGK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin aylık enflasyon verileri önemli rol oynuyor. Son raporlara göre Temmuz ayı enflasyon yüzde 9.49 oldu. TCMB'ye göre yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 31,92 oranında olabilir. Bu bilgiye göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin sosyal katkı payı zammı yüzde 31.92 oldu.

Emekli emeklileri enflasyon farkıyla yüzde 25.92 faiz bekliyordu. Ayrıca toplu iş sözleşmesi sonuçlarına göre 2024 yılı Ocak ayında emekli maaşı artış yüzdeleri artabilir. Bu gelişme doğrultusunda emekli maaşlarında beklenen artışın Ekim ayında açıklanması bekleniyor. 

Ekonomi
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