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Emekli maaşlarına gecikmeli zam yüz güldürdü! Zamlı maaşlar için takvim açıklandı!

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Emekli maaşlarına gecikmeli zam yüz güldürdü! Zamlı maaşlar için takvim açıklandı!
Emeklilerin maddi anlamda yüzü gülmeye devam ediyor! Yeni bir zam daha yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Temmuz ayında uygulanan ara zamlar sonrasında emeklilerin yüzünü güldürecek yeni bir haber daha geldi. Yeni zam yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE YENİ ZAM HABERİ

Temmuz ayında yapılan ara zamlar emekli vatandaşları pek tatmin etmemişti. Bu sebeple verilen yeni haberler yüzleri güldürdü. Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihinden itibaren başlıyor. 2024-2025 tarihlerini kapsayacak olan yedinci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur sendikaları ve kamu iş veren heyeti temsilcileri yer alacak. Yetkili sendika Memur SEN tekliflerini bu görüşmelerde sunacak. 

toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Memur SEN görüşmeler başlamadan önce 120 maddelik teklifini vatandaşla paylaşacak. Teklif içinde maaş zamları, kira desteği, engelli düzenlemeleri, kadın çalışanlar için özel teklifler yer alacak. Memur SEN tarafından bildirilecek olan teklif içeriğinde altı aylık dönem içindeki maaş zamları ve kira destekleri önemli yer kapsıyor. Aynı zamanda engelli çalışanlarla ilgili teklifler de önem taşıyor. Birçok memur ve emekli vatandaş 1 Ağustos tarihinde başlayacak toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip edecek. Memur ve emekli maaşlarındaki yeni zam oranları da merakla beklenirken yüzleri güldürecek bir zam oranı bekleniyor.

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