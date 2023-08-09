Emekli maaşlarına yüz güldüren ilave: 7.000 TL ödeme için düğmeye basıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklama, emeklileri sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu. Emekli maaşlarına ilave olarak 7000 TL ödeme yapılacak. Bu haber, emeklilerin artan maaş beklentilerine cevap olarak hükümet tarafından sunulan olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan SSK, BAĞ-KUR, memur emeklileri ve EYT emeklileri için hazırlanan bu ek ödeme haberi, milyonlarca emekli vatandaşın yüzünü güldürdü. Maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kalan emekli vatandaşlar için sunulan bu ek ödeme, yaşam standartlarını bir nebze yükseltmeyi amaçlayan anlamlı bir adım olarak kabul ediliyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank tarafından gerçekleştirilen anlaşma sayesinde ek ödeme miktarları güncellendi. Temmuz ayındaki yüzde 25 maaş zammının ardından bu ek ödeme, emeklilerin maddi durumunu daha da iyileştirecek.

Bu ek ödeme, başvuru koşulu olmaksızın tüm emeklilere verilecek. Kamu bankalarından maaşlarını üç yıl süreyle alma taahhüdü veren emekli vatandaşlar, bu ek ödemeye hak kazanacaklar. Başvuruların 30 Ağustos 2023 tarihine kadar kabul edileceği duyuruldu. Bu adım, EYT yasasının da kabul edilmesiyle birlikte emekli vatandaş sayısının 16 milyona ulaştığı Türkiye'de büyük bir etki yaratacak.

Ek ödeme desteğiyle birlikte bankaların sunacağı avantajlar da emeklilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından gerçekleştirilen havale, EFT ve FAST işlemlerinde masraf alınmayacak. Emekli maaşlarının bağlı olduğu bankaların kredi kartlarından kart aidatı talep edilmeyecek.

Hükümet, sosyal politika çerçevesinde emeklilere yönelik desteği artırarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Sunulan bu ek ödeme ve bankaların sağladığı avantajlar, milyonlarca emekli vatandaşın maddi rahatlamasına ve yaşam koşullarının iyileşmesine katkı sağlayacak.