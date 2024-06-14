Emekli maaşlarına zam planı sızdırıldı! 3 rakamdan biri olacak

Hükümet, seçim sonrasında emeklilere vaat ettiği maaş artışlarını gerçekleştirdi.Henüz değil. Temmuz ayında maaşlar için yüzde 25 enflasyon farkının ekleneceği açıklandı. Ancak bu artış yalnızca normal maaşları etkiledi.

En düşük emekli maaşına sahip vatandaşların emekli maaşları artmadı. Bu yılın ilk ayındaki artış oranı ise sadece yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı şeklinde olan 7 bin 500 lira, yüzde 33,34 artışla 10 bin liraya çıkarılmış oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDENEĞİ

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alanlar Kurban Bayramı öncesi 3 bin TL ikramiye ücreti alacaklar. EYT düzenlemesi nedeniyle emeklilerin sayısı 16 milyonu aşıyor. Emekliler Türkiye'nin en büyük sosyal grup şeklini oluşturuyor. Bu nedenle emeklilere yönelik araştırmalar kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Emekli maaşı artışlarını etkileyecek son enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacaktır. Haziran ayı enflasyon verileri SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin büyüme oranlarını ortaya koydu.





ÜÇLÜ ZAM FORMÜLÜ

Emeklilerin maaşlarının artırılmasına yönelik yeni bir maaş artış planı şu anda tartışılıyor. Bu formüle göre emeklilerin maaşları üç katına çıkacak. Asgari emeklilik tutarının 14.000 TL olması bekleniyor.

Altı aylık enflasyon beklentisi %25,86

Merkez Bankası'nın mayıs ayında piyasa katılımcılarına yönelik yaptığı ankette, haziran ayı enflasyon beklentilerinin %2,56 olduğu ortaya çıktı. Bu verilere göre önümüzdeki altı aya ilişkin enflasyon beklentisi %25,86.

SSK ve Bağkur emeklileri için enflasyonun temmuz ayında yüzde 26 civarında olması bekleniyor. Emekli memurlar ve memurlar için temmuz ayındaki artış oranı yüzde 21 olacaktır. Yüksek enflasyon ile fiyat artışları nedeniyle maaşları düşen emekliler, enflasyon farkının yanı sıra toplumsal katılımdan da pay bekliyor. Refah yükündeki artış oranı yüzde 5 ila yüzde 15 arasında olacak.

Artış dönemi yaklaştıkça bankaların emeklilik desteği sağlama rekabeti de yoğunlaşacak. Artırım öncesi fonlama tutarı 18.000 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayındaki artışın ardından bu rakamın 20.000TL'nin üzerine çıkması beklenmekte.